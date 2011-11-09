چهارمین محفل طنز حوزه هنری فارس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست جمعی از نام آوران عرصه طنز و شاعران و نویسندگان مطرح این عرصه تازه ترین آثار خویش را قرائت خواهند کرد.

همچنین اعضای انجمن طنز حوزه هنری فارس و طنز نویسان شیرازی نیز در این محفل ارائه اثر خواهند داشت.

سید عبدالجواد موسوی، یوسفعلی میرشکاک، شهرام شکیبا، ناصر فیض، عباس حسین نژاد، امید مهدی نژاد و جمعی از طنز پردازان برجسته شیراز در این نشست که از ساعت 17 و 30 دقیقه روز جمعه 20 آبان ماه در سینما شیراز واقع در خیابان لطفعلی خان زند برگزار خواهد شد، حضور دارند.

شرکت در این محفل برای تمام علاقه مندان آزاد است.

تماشای پرتقال خونی در باشگاه هفت حوزه هنری فارس

پس از دو هفته تعطیلی، باشگاه هفت با نمایش و تحلیل فیلم پرتقال خونی ساخته سیروس الوند ادامه می یابد.

در ادامه سلسله نشستهای باشگاه هفت و با توجه به تعطیلی دو هفته ای این باشگاه، به سبب همزمانی با سالروز شهادت امام محمد تقی و امام محمد باقر (ع) این هفته و در ایام دهه پرارج ولایت، فعالیت باشگاه با فیلم تازه اکران پرتقال خونی ادامه می یابد.

همچنین با توجه به مدت زمان بالای طول فیلم، این هفته بخش فیلم کوتاه حذف شده است.

باشگاه هفت مطابق روال معمول از ساعت 10 صبح جمعه 20 آبان در سینما شیراز واقع در چهارراه خیرات برگزار می شود.