خروج آمریکا از عراق؛ حقیقت ، فریب یا تغییر شکل حضور

آمریکا در مارس 2003 و با بهانه قراردادن مواردی چون وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق، مبارزه با تروریسم، تهدید کشورهای منطقه از سوی بغداد و ... به عراق حمله کرد و به مردم این کشور وعده برقراری دموکراسی و ثبات را داد اما اکنون با گذشت هشت سال از آغاز اشغال عراق این وعده رنگ واقعیت به خود نگرفته است.

موضوع این نوشتار بررسی دلایل اشغال عراق نیست چون درباره آن تا کنون مطالب زیادی از سوی کارشناسان نگاشته شده اما آگاهی از تعدادی از این دلایل همچون دستیابی به ذخایر نفت عراق، حضور جدی در خاورمیانه و یا مقابله با هلال شیعی و گسترش نفوذ ایران مواردی هستند که ذکر آنها بدون دلیل نیست.

بر اساس اعلام رسمی منابع آمریکایی جنگ عراق تا کنون بیش از 700 میلیارد دلار برای واشنگتن هزینه دربرداشته و در حدود چهار هزار نیروی آمریکایی نیز در نتیجه هشت سال اشغال این کشور در تحولات آن جان خود را از دست داده اند.

علاوه بر این موراد جنگ عراق تبعات منفی زیادی برای آمریکا در جهان و بخصوص در میان کشورهای منطقه دربر داشت از همین رو و با توجه به هزینه های گزاف آمریکا درعراق بعید به نظر می رسد که واشنگتن به این راحتی عراق را ترک کند.

بر اساس اعلام رسمی منابع آمریکایی جنگ عراق تا کنون بیش از 700 میلیارد دلار برای واشنگتن هزینه دربر داشته و در حدود چهار هزار نیروی آمریکایی نیز در نتیجه هشت سال اشغال این کشور در تحولات آن جان خود را از دست داده اند.علاوه بر این موراد جنگ عراق تبعات منفی زیادی برای آمریکا در جهان و بخصوص در میان کشورهای منطقه دربر داشت از همین رو و با توجه به هزینه های گزاف آمریکا در عراق بعید به نظر می رسد که واشنگتن به این راحتی عراق را ترک کند.

بعید بودن ترک عراق از سوی آمریکا یک دلیل دیگر نیز دارد که اغلب کارشناسان آمریکایی نسبت به آن هشدار داده و اعلام کرده اند که در صورت خروج کامل آمریکا از عراق، ایران برنده هشت سال جنگ در این کشور عربی خواهد بود و حتی روزنامه وال استریت ژورنال در مقاله ای خروج از عراق را یک خطای استراتژیک تعبیر کرده است.

استفاده تبلیغاتی و انتخاباتی

خروج ازعراق و پایان جنگ دراین کشور یکی از شعارهای مهم تبلیغاتی اوباما در ایام انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008 میلادی بود.

رقابت های نامزدهای جمهوریخواه آمریکا برای انتخابات 2012 از چند ماه قبل بطور رسمی آغاز شده و در این میان نامزدهای مختلف این حزب از هر فرصت ممکن برای حمله به اوباما و سیاست های وی استفاده می کنند بنابراین در دست داشتن یک اهرم مناسب تبلیغاتی برای مقابله با جمهورخواهان ضروری به نظر می رسد و در این میان چه اهرم و یا سپری مناسب تر از پایان دادن به جنگ و بازگرداندن نظامیان به کشور؟

کم رنگ کردن جنبش تسخیر

بیش ازیک ماه است که ایالت های مختلف آمریکا شاهد شکل گیری جنبشی به نام "جنبش تسخیر" هستند. این جنبش از نیویورک و مقابل بورس وال استریت آغاز شد و به سرعت به سایر شهرها و ایالت های آمریکا و حتی کشورهای دیگر نیز رسید.

عمده تظاهرات های این جنبش معمولا درروزها ی شنبه هرهفته انجام می شود ودریکی ازهمین شنبه ها که همزمان با نیویورک تظاهرات های مشابهی درلندن، فرانکفورت، رم، وین و چند شهر مهم اروپایی دیگر برگزار شده بود تظاهرات کنندگان خواستار پایان سریع جنگ در افغانستان و عراق شده بودند.

بر همین اساس به نظر می رید اوباما با مطرح کردن خروج نظامیان آمریکایی از عراق و افغانستان علاوه بر آنکه قصد استفاده انتخاباتی از آن را دارد با استفاده از اهرم تبلیغات رسانه ای در اندیشه کم رنگ کردن جنبش تسخیر و به حاشیبه راندن آن را نیز داشته است.

کنترل بیداری اسلامی

ازابتدای سال جاری میلادی منطقه خاورمیانه با پدیده"بیداری اسلامی"مواجه است موضوعی که باعث سقوط برخی از همپیمانان مهم آمریکا و رژیم صهیونیستی همچون "حسنی مبارک" و به خطر افتادن همپیمانان دیگر واشنگتن در بحرین و یمن شده است.

برهمین اساس بعید است که در این موقعیت حساس آمریکا بخواهد حضور خود در خارومیانه را کم رنگ کند از همین رو کنترل بیداری اسلامی نیز موردی است که آمریکا برای حفظ آن خاورمیانه را ترک و یا حضور خود را در این منطقه کم رنگ کند.

تغییر شکل حضور

نگارنده درمطلبی که درتاریخ 30 شهریور سال جاری درخبرگزاری مهر منتشر شد اعلام کرد که هدف آمریکا ازطرح مواردی چون خروج از عراق و افغانستان و یا استقرار سپر موشکی مشترک در اروپا تغییر شکل حضور است و نه خروج از منطقه خاورمیانه.

"تحولات خاورمیانه از ابتدای سال میلادی جاری و نحوه برخورد آمریکا و با خیزش مردم در کشورهای عربی، آینده روابط آمریکا با عراق و افغانستان و تعاملات این کشور با ترکیه، رومانی نشان می دهد که ایالات متحده در حال تغییر استراتژی خود در مناطق حساس جهان از سخت افزار به نرم افزار است."

در همین رابطه روزنامه نیویورک تایمز در هفته گذشته در گزارشی به صراحت اعلام کرد که آمریکا در اندیشه پیاده کردن یک استراتژی جدید نظامی در خاورمیانه است.

برهمین اساس و با توجه به آنکه عنوان شده دست کم پنج هزار و 500 آمریکایی در قالب دیپلمات، مربی نظامی، پیمانکار و .... در عراق حضور خواهند داشت نمی توان گفت که آمریکا بطور کامل عراق را ترک می کند.

به سخن دیگر، ادعای خروج آمریکا از عراق ترفندی است برای ادامه حضور آمریکا در عراق، همزمان با خنثی کردن فشار افکار عمومی در آمریکا و عراق. با این ترفند، در عمل بخش بزرگی از نیروهای آمریکایی در پوشش‌ها و عناوین جعلی و موهوم، در عراق باقی خواهند ماند.

بدیهی است خروج کامل نیروهای آمریکا از عراق، خواسته مردم عراق و ملت‌های منطقه است و عاملی مهم در تثبیت صلح و امنیت در منطقه خواهد بود. این مهم، زمانی محقق می‌شود که همه نیروهای اشغالگر، تحت هر پوشش و لباسی از عراق خارج شوند.

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عبدالحمید بیاتی