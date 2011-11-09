۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۴۷

تعرفه مکالمات بین الملل صادره از کشور متعادل شد

نرخ مکالمات بین الملل صادره از کشور برای مدیریت پویای مکالمات بین الملل و ایجاد تعادل بین مکالمات صادره و وارده کشور تعدیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نرخ مکالمات بین الملل صادره از کشور را تعدیل کرد که در این مصوبه هفت سطح تعرفه برای مکالمات بین الملل کشور تعیین شده و نرخ یک دقیقه مکالمه به مقصد شبکه های تلفن ثابت و موبایل بین الملل متفاوت است.

در این مصوبه نرخ مکالمات بین الملل به مقصد بسیاری از اپراتورهای تلفن ثابت کشورها و برخی از اپراتورهای موبایل کاهش و در برخی موارد نیز افزایش یافته است. به عنوان مثال نرخ یک دقیقه مکالمه به مقصد اپراتورهای تلفن ثابت و همراه کشورهای آمریکا، کانادا، چین، هندوستان و سنگاپور از 1575 ریال به 384 ریال کاهش یافته است.
 
با توجه به بند 5 مصوبه 39 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سقف تعرفه انتقال صوت بر بستر اینترنت (VoIP) به سمت خارج از کشور هفتاد درصد (70%)  تعرفه های تعیین شده فوق خواهد بود.
 
به گزارش مهر، تعرفه های جدید به شرکت ارتباطات زیرساخت و تمامی اپراتورهای تلفن ثابت و همراه برای اجرا ابلاغ شده است.
