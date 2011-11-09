تنش آفرینی غرب و تل آویو؛هشدار درباره هزینه سنگین ماجراجویی علیه ایران

آمریکا

"باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا که با سر دادن شعارهایی همچون ایجاد تغییر توانست در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 پیروز شود، بار دیگر در اقدامی خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران مصوبه دشمنی با ایران را که از سال 1357 هر ساله تمدید می شود، امضا کرد و نشان داد همچون دیگر روسای جمهوری آمریکا در پی جنگ طلبی و باقی ماندن در مسند قدرت است نه چیز دیگر.

این لایحه در حالی تصویب شد که "ران پل" یکی از اعضای کنگره آمریکا و نامزد ریاست جمهوری این کشور در سال 2012 در گفتگو با فاکس نیوز شایعات درباره تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای و تهدیدات این کشور علیه ایالات متحده را رد کرد.

در پی اظهارات بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره همکاری شفاف ایران با این نهاد بین المللی و تاکید ایران کشور بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود، این نامزد جمهوریخواه اذعان کرد: در حال حاضر نه سازمان ملل نه سازمان اطلاعت مرکزی آمریکا (سیا) بر این باورنیستند که ایران درپی دستیابی به سلاح هسته ای است.

تصویب این لایحه پیش از انتشار گزارش جدید آژانس بازتاب نگرانی های پوچ و بیهوده ایالات متحده درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران است که اقدامی در تلاش برای تحت تاثیر قرار دادن آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش خود درباره برنامه هسته ای کشورمان است.

رسانه های خارجی نیز در گزارشهای خود به مواضع غرب در قبال برنامه هسته ای ایران و اقدامات خصمانه اوباما در برابر این کشور پرداختند. در همین حال روزنامه "اکونومیک تایمز" هند نیز در گزارشی با پرداختن به اقدام خصمانه اوباما نوشت : آمریکا یک سال دیگر تحریمهای اقتصادی علیه ایران را تمدید کرد.

روزنامه های کانادایی نیز با پرداختن به مسئله هسته ای ایران اعلام کردند کانادا به احتمال زیاد همپیمانان خود را رها نمی کند و مواضع آمریکا و صهیونیستها را در قبال ایران دنبال می کند.

واشنگتن پست نیز با اشاره به فشارهای فزاینده علیه رئیس جمهوری آمریکا در خصوص ایران نوشت: نامزدهای جمهوریخواه نباید اوباما را در قبال پرونده هسته ای ایران به باد انتقاد بگیرند.

روزنامه انگلیسی گاردین نیز با پرداختن به برنامه هسته ای ایران پیش از انتشار گزارش "یوکیو آمانو" مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی ضمن هشدار درباره اقدام نظامی علیه ایران هرگونه ماجراجویی علیه جمهوری اسلامی ایران را دارای تبعاتی بسیار سنگین دانست که منافع آمریکا، اروپا و خاورمیانه را تهدید می کند.

این روزنامه انگلیسی مذاکره را تنها روش ممکن برای حل موضوع هسته ای ایران می داند و می نویسد: فرماندهان نظامی انگلیس نگران نتایج فاجعه بار اقدام نظامی علیه ایران هستند و باراک اوباما باید در برابر فشارها در خصوص حمله نظامی علیه تاسیسات هسته ای ایران در یک سال آتی مقاومت کند.

جوسازی صهیونیستها پیش از انتشار گزارش آژانس

"ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی برای فریب افکار عمومی از زرادخانه مخوف سلاحهای هسته ای رژیم صهیونیستی و خودداری از امضای پیمان منع گسترس سلاح های هسته ای، با وجود تاکید مقامات ایران بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود، به زعم خود حل موضوع هسته ای ایران به شیوه ای دیپلماتیک را رد کرد و خواستار اعمال فشارهای بیشتر بر کشورمان به خصوص در زمینه مبادلات نفتی شد.

باراک ضمن هشدار درباره اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران گزارشها را درباره افزایش توان دفاعی ایران رد کرد و مدعی شد: دولت یهود با حمله پیشگیرانه ایران از بین نمی رود.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در ادامه فرافکنی علیه برنامه هسته ای ایران گفت: از همپیمانان خود می خواهیم تا تمام گزینه ها را بر روی میز که همان اقدام نظامی است، بررسی کنند.

آلمان

با وجود تاکید ایران بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود، "آندراس پشکه" سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان ضمن ابراز نگرانی درباره بر نامه هسته ای ایران در عین حال مخالفت خود را با اقدام نظامی علیه تاسیسات هسته ای این کشور اعلام و بر اعمال تحریم های بیشتر برای متوقف کردن برنامه هسته ای ایران تاکید کرد.

این اظهارات درحالی مطرح می شود که "شیمون پرز" رئیس رژیم صهیونیستی اخیرا ادعا کرده در پی رویارویی نظامی علیه ایران است.

فرانسه

همچنین "آلن ژوپه" وزیر امور خارجه فرانسه در یک عقب نشینی کامل از مواضع خود در گفتگو با شبکه خبری "آر تی ال" ضمن زیر سئوال بردن برنامه هسته ای صلح آمیز ایران و تکرار ادعاهای نخ نما شده، بار دیگر با حمایت از آمریکا و صهیونیستها، ارادت خود را به مقامات رژیم اشغالگر قدس نشان داد و گفت: در صورتی که اثبات شود برنامه هسته ای ایران با اهداف نظامی بوده است فرانسه از تحریمهای بیشتر علیه این کشور حمایت می کند، زیرا این مسئله سبب بی ثباتی منطقه می شود.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که ژوپه یکشنبه گذشته در گفتگو با شبکه رادیویی "یوروپ 1" و روزنامه الشرق الاوسط ضمن ابراز مخالفت با هرگونه ماجراجویی علیه جمهوری اسلامی ایران و تاکید بر حل این موضوع به شیوه ای دیپلماتیک گفت: حمله پیشگیرانه اسرائیل علیه ایران به بی ثباتی منطقه دامن می زند.

روسیه و چین

این در حالی است که "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه در یک کنفرانس خبری مشترک با "کریستین ولف" همتای آلمانی ضمن انتقاد از فضاسازی رسانه ای به منظور اعمال فشارهای بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران و هشدار درباره گزینه نظامی علیه این کشور گفت : اقدام نظامی علیه ایران نتایج فاجعه باری را به همراه دارد و به جنگ در خاورمیانه منجر می شود.

به گزارش مهر، اینترفکس نیز در گزارشی به اظهارات "ولادیمیر پوتین" نخست وزیر روسیه در خصوص ایران پرداخت و نوشت: پوتین نیز اقدامات غرب را در منطقه به باد انتقاد گرفت و از ایران حمایت کرد.

دولت چین نیز بار دیگر ضمن مخالفت با هرگونه اقدامات زورگویانه در برابر ایران، خواستار گفتگو برای حل مسالمت آمیز موضوع هسته ای کشورمان شد.