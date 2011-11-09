ادبیات طنز در توسعه گلستان نقش مهمی داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عبدی افزود: شناسایی، جذب و هدایت استعدادهای نو و خلاق در عرصه طنز و حمایت از هنرمندان مستعد و توانا در جهت تولید اشعار طنز از جمله اهداف ماست.

وی اظهار داشت: بسترسازی به منظور ارتباط طنزپردازان استان با یکدیگر، شناسایی هنرمندان جوان و نوپا و بهره‌گیری از اساتید برجسته کشور از مهمترین اهدافی است که با برگزاری نشستها دنبال می‌شود.

وی عنوان کرد: به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، نشست ادبی طنزپردازان استان با حضور هنرمندان برجسته کشور با عنوان "درحلقه رندان" 23 آبان‌ماه ساعت 18 در محل مجتمع فرهنگی، سینمایی بهمن گرگان برگزار خواهد شد.



عبدی بیان داشت: در این نشست طنزپردازانی ناصر فیض، مهدی تمیزی، عبدالجواد موسوی، عباس حسین نژاد، امید مهدی‌نژاد و همچنین هنرمندانی از استان گلستان به قرائت شعر خواهند پرداخت.



وی در پایان ازعلاقمندان به شرکت در این نشست دعوت کرد و گفت: قبل از برگزاری این نشست کارگاه آموزشی نیز در محل سالن اجتماعات حوزه هنری استان برگزار خواهد شد.