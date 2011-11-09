به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی پیرو بخشنامه شماره 150919/90 مورخ 30 شهریور ماه امسال در مورد دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری میزان برای کارکنان دولت وکارگران و بازگشت به بند 6 از چهل و هفتمین مصوبه شورای عالی استغال به بانکهای دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ابلاغ کرد:

با توجه به ابلاغ دستورالعمل کارت اعتباری خرید کارکنان دولت و کارگران بر پایه عقد مرابحه، مقرر گردید کلیه بانکهای عامل نسبت به تامین منابع مورد نیاز طرح یاد شده و مشارکت جدی در عملیاتی نمودن طرح مذکور اقدام و به صورت منظم گزارش عملکرد ماهانه خود را به بانک مرکزی و دبیرخانه شورا ارسال نمایند.

براین اساس گزارش عملکرد اجرایی کارت اعتباری میزان توسط نظام بانکی به طور ماهانه به بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی اشتغال باید ارسال شود.