۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۳۴

بانک مرکزی اعلام کرد:

ارائه گزارش ماهانه عملکرد کارت اعتباری میزان توسط بانک‌ها

بانک مرکزی طی ابلاغیه‌ای بانکها را به ارائه گزارش عملکرد ماهانه کارت اعتباری میزان به بانک مرکزی و دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال ملزم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی پیرو بخشنامه شماره 150919/90 مورخ 30 شهریور ماه امسال در مورد دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری میزان برای کارکنان دولت وکارگران و بازگشت به بند 6 از چهل و هفتمین مصوبه شورای عالی استغال به بانکهای دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ابلاغ کرد:

با توجه به ابلاغ دستورالعمل کارت اعتباری خرید کارکنان دولت و کارگران بر پایه عقد مرابحه، مقرر گردید کلیه بانکهای عامل نسبت به تامین منابع مورد نیاز طرح یاد شده و مشارکت جدی در عملیاتی نمودن طرح مذکور اقدام و به صورت منظم گزارش عملکرد ماهانه خود را به بانک مرکزی و دبیرخانه شورا ارسال نمایند.

براین اساس گزارش عملکرد اجرایی کارت اعتباری میزان توسط نظام بانکی به طور ماهانه به بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی اشتغال باید ارسال شود.

