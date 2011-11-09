کاهش دمای هوا در کردستان رکورد زد/ ثبت دمای منهای 16 درجه در زرینه

به گزارش خبرنگار مهر، بارش های شدید برف و باران و کاهش شدید دما در حالی در استان کردستان و دیگر استانهای کشور ادامه دارد که هنوز 42 روز به پایان فصل پائیز باقی است و به همین دلیل اکثر استانهای کشور در فصل پائیز رخت زمستانی بر تن کردند.

کاهش دما در استان کردستان که از اوایل هفته جاری با بارش برف همراه شده بود شب گذشته و صبح امروز به کمترین میزان ممکن طی چند سال اخیر رسید و رکورد ثبت هوای سرد در آبان ماه در ایستگاه هواشناسی در زرینه اباتو از زمان تاسیس تاکنون را جابجا کرد.

مدیر کل هواشناسی استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی این استان در حال حاضر افزود: صبح امروز دمای هوا در ایستگاه هواشناسی در زرینه اوباتو از توابع شهرستان دیواندره به منهای 16 درجه رسیده است که ثبت این وضعیت در فصل پائیز در این منطقه بی سابقه است.

محمد طالب حیدری با اشاره به کاهش شدید دما در استان کردستان گفت: همچنین صبح امروز دمای هوا در سراسر استان کردستان به کمترین میزان ممکن رسید به گونه ای که در سنندج مرکز استان منهای دو درجه، سقز و بیجار منهای 10 درجه و در دیگر شهرهای استان نیز دمای هوا بین چهار تا 12 درجه زیر صفر بوده است.

وی با اشاره به شرایط فعلی استان کردستان و میزان بارش های صورت گرفته بیان کرد: تا صبح امروز میزان بارش برف در استان به حدود 10 سانتیمتر رسیده است و بر اساس گزارش های ثبت شده از ایستگاه های هواشناسی در شهرهای سنندج، بانه، مریوان میزان بارش بین پنج تا 10 سانتیمتر بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان کردستان با اشاره به وضعیت ناپایدار جوی در این استان اظهار داشت: بررسی و تحلیل نقشه های پیش یابی نشان می دهد که این ناپایداری ها همچنان تا پایان هفته جاری ادامه دارد و با گذشت زمان از شدت ناپایداری های جوی کاسته می شود ولی همچنان هوا سرد خواهد بود.

حیدری یادآور شد: بعد از عبور این سامانه وضعیت نسبتا پایداری در استان کردستان حاکم می شود و طی روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده وضعیت هوا پایدار خواهد بود ولی بعد از آن بار دیگر از روز دوشنبه موج ناپایداری سراسر استان را در بر می گیرد که البته بارش های روز دوشنبه اندک خواهد بود.

رئیس پلیس راه استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به باز بودن تمامی راه های این استان اظهار داشت: هم اکنون تردد در تمامی مسیرهای استان امکان پذیر است ولی در بعضی از گردنه های استان این تردد با زنجیر چرخ خواهد بود.

رمضان نادی گفت: از تمامی رانندگان وسائل نقلیه در استان کردستان انتظار می رود که اطلاعیه ها و توصیه های پلیس راه را در راستای تردد در جاده های استان مورد توجه قرار دهند.

هر چند که در حال حاضر وضعیت هوا در سنندج و دیگر شهرهای استان کردستان آفتابی است ولی وزش باد باعث سرد شدن هوا شده است.