تصاویر روبات فوتبالیست، گارسون و پرستار/ افزایش توانایی "آسیمو" در تعادل

به گزارش خبرگزاری مهر، آسیمو اکنون می تواند سینی چرخدار را به جلو هل دهد، در یک بطری یا فلاسک را باز کرده و مقداری آب میوه درون یک لیوان بریزد، با این همه خودش به دلیل ترس از اتصال مدارها هنوز نمی تواند این آب میوه را بنوشد، اما شاید روزی بتواند!

هوندا به تازگی این نسخه متحول شده آسیمو را رونمایی کرده است، روباتی که امید می رود روزی بتواند در خانه ها به کمک انجام فعالیتهای روزانه بپردازد.

این روبات که ابعادی برابر ابعاد بدن یک کودک دارد، می تواند بپرد، بر روی یک پا بجهد و سینی لیوانهای پر از مایعات را از پله ها بالا ببرد. نبوغ این روبات به اینجا ختم نمی شود، او می تواند به توپ فوتبال ضربه بزند و پس از گل شدن توپهایش به نشانه پیروزی دستاهایش را بالا ببرد.

ارتقا تکنیک به کار گرفته شده در دستهای این روبات باعث شده آسیمو بتواند انگشتانش را به صورت مجزا حرکت دهد و به این شکل می تواند نام خود را به زبان اشاره هجی کند. آسیمو در عین حال می تواند حرکات خود را با ریتم موسیقی هماهنگ و موزون کند.

بهبود انگشتهای پای این روبات باعث شده سرعت راه رفتن او افزایش پیدا کرده و توانایی بیشتری در حفظ تعادل به دست بیاورد، اسیمو اکنون می تواند با سرعتی برابر 9 کیلومتر بر ساعت راه برود. با توجه به قابلیتهای جدیدی که آسیمو به دست آورده اکنون می تواند مدت زمان بیشتری به صورت خودکار به فعالیت ادامه دهد و با تکمیل تر شدن قابلیتهای تکنولوژیکی آن به زودی این روبات به عنوان یک پرستار برای کمک به افراد خانه دار یا سالمندان آماده شود.

بر اساس گزارش دیلی میل، در حال حاضر در حدود 20 دستگاه از این روبات در بیمارستانهای ژاپن و خانه های سالمندان به کار گرفته شده اند و امید می رود تا پنج سال آینده استفاده از آسیمو در زمینه های متعددی گسترش پیدا کند. به گفته هوندا، هدف این است: روباتی ساخته شود که می تواند به افراد در زندگی روزمره شان کمک کند:

آسیمو در حال باز کردن در بطری

بهبود انگشتهای آسیمو باعث شده این روبات به راحتی اجسام را کنترل کند

آسیمو فوتبال بازی می کند

و بعد از زدن گل دستهایش را به نشانه پیروزی بالا می برد