بارش برف اجرای نمایش های جشنواره تئاتر کودک را عمومی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، به علت بارش برف و تعطیلی مدارس، اجرای نمایش در سانسهای ساعت 10، 15 و 30 دقیقه و 17 و 30 دقیقه امروز به عموم مردم اختصاص دارد و علاقمندان برای دیدن نمایش ها باید به سالن های اجرای نمایش مراجعه کنند.

امروز نمایشهای "تصمیم، تصمیم" به کارگردانی مهدی فرشیدی سپهر در سالن اصلی بوعلی سینا، "ایاز و راز تندرا" به کارگردانی پیا اپلکوئست در سالن پلاتو بوعلی سینا، "خاله سوسکه" به کارگردانی اعظم مختاری در کانون مهدیه و "پیک نیک در میدان جنگ " به کارگردانی حمیدرضا حاجی ملا حسینی در سالن شهید آوینی اجرا می شود.

در همین روز نمایش "شب اسرار امیز په په" به کارگردانی احمد سلیمانی در تالار فجر و در بخش مسابقه ایران اجرا می شود.

همچنین امروز کارگاه راه های جدید ارائه متن و شعر در بازیگری معاصر توسط توماس لانگ کارگردان آلمانی تئاتر کودک، نمایشنامه خوانی "پیک نیک در میدان جنگ"، "مقابله به مثل" و "لقمان حکیم" به کارگردانی اکرم ابوالمعالی و مراسم رونمایی از کتاب های جشنواره با حضور حسین فدایی حسین برگزار می شود.

نمایش خیابانی "حال زمین خوب نیست" نیز به کارگردانی محمد فرهنگ در محوطه شهید آوینی و بوعلی سینا اجرا می شود.

هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان در حال برگزاری است.