به گزارش خبرنگار مهر، "این مرد زیر باران آمد" عنوان مستندی 30 دقیقه‌ای است که در آن زندگی جانباز 45 درصد حسین محمودی مسن‌ترین جانباز کشورکه در سن 93 سالگی از ناحیه پای راست مجروح شده و هم اکنون 118سال دارد، روایت شده است.

مراحل پیش تولید این مستند از مردادماه امسال آغاز و تصویربرداری آن در روستای کندر از توابع شهرستان منوجان استان کرمان محل زندگی این پیر ایثارگر انجام شده و هم اکنون نیز در مرحله مونتاژ است.

عوامل مستند "این مرد زیر باران آمد" عبارتند از تهیه‌کننده، کارگردان، تدوین و پژوهش: امیرعابدین پور، تصویربردار: غلامرضا سعادت، صدابردار: حسین سعادت و عکاس: حمید صادقی.