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۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۴۱

زندگی مسن‌ترین جانباز کشور مستند می‌شود

زندگی مسن‌ترین جانباز کشور مستند می‌شود

"این مرد زیر باران آمد" عنوان مستندی است که به زندگی مسن‌ترین جانباز کشور پرداخت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، "این مرد زیر باران آمد" عنوان مستندی 30 دقیقه‌ای است که در آن زندگی جانباز 45 درصد حسین محمودی مسن‌ترین جانباز کشورکه در سن 93 سالگی از ناحیه پای راست مجروح شده و هم اکنون 118سال دارد، روایت شده است.

مراحل پیش تولید این مستند از مردادماه امسال آغاز و تصویربرداری آن در روستای کندر از توابع شهرستان منوجان استان کرمان محل زندگی این پیر ایثارگر انجام شده و هم اکنون نیز در مرحله مونتاژ است.

عوامل مستند "این مرد زیر باران آمد" عبارتند از تهیه‌کننده، کارگردان، تدوین و پژوهش: امیرعابدین پور، تصویربردار: غلامرضا سعادت، صدابردار: حسین سعادت و عکاس: حمید صادقی.

کد مطلب 1455790

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    نظرات

    • آشنا IR ۲۱:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۰۶
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      پاسخ
      ماشاالله خیلی عمر کرده الان اگه همین جانبازان تو کشورمون نبود، هیچی

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