شورای عالی قرآنی در گیلان تشکیل می شود

مهدی سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این شورا باید از توانمندی ها، ظرفیت ها و به کارگیری منابع برای تحقق این امر مهم استفاده کند.

وی همچنین با اشاره به اینکه دشمنان با ابزارهای مختلف به اعتقادات نسل جوان حمله کرده تا فکر و روح آنان را منحرف کنند، اظهارداشت: قرآن تنها راه نجات بخش و موجب سعادت انسان هاست.

استاندار گیلان گفت: ارتباط انسان ها با خداوند از طریق قرآن میسر است و کتاب آسمانی قرآن مایه هدایت و سعادت بشریت است و حافظان این کتاب گرانقدر به درجات والایی در دنیا و آخرت می رسند.

وی افزود: پاداش مضاعف، تحمل مشکلات و شفاعت آنها هدیه الهی است که برای حافظان قرآن در نظر گرفته شده است.

سعادتی اظهارداشت: به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی برتربیت 10 میلیون حافظ قرآن کریم، موضوع حفظ و اهمیت به قرآن کریم باید از لحاظ شرعی و قانونی جزء مسئولیت های اصلی همه مدیران در استان قرار گیرد.

وی در ادامه به اجرای با نشاط برنامه های قرآنی و انجام کارجهادی در سال جهاد اقتصادی تأکید و افزود: در این فضای معنوی به وجود آمده باید محیطی را فراهم ساخت که همه به اجرای برنامه های قرآنی گرایش داشته باشند.

استاندار گیلان همچنین از یکصد میلیون تومان اعتبار با هدف پشتیبانی از کلاس های قرآنی آموزش و پرورش اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به اینکه هرچقدر برای قرآن سرمایه گذاری شود، کم است نسبت به برنامه ریزی جامع و کلان برای دستیابی به اهداف نهضت ملی حفظ قرآن مجید در استان تأکید کرد.