آموزش و پرورش باید تئاتر مدرسه ای را مدیریت کند

داوود کیانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باید در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان بخش ویژه ای برای تئاتر مدرسه ای در نظر گرفته شود.

کیانیان افزود: در تئاتر مدرسه ای و تئاتر کودک نوجوان بخش عظیمی باید توسط آموزش و پرورش مدیریت شود که متاسفانه این نهاد در این زمینه فعال نیست.

کیانیان با بیان اینکه باید از ظرفیت آموزش و پرورش در راستای رشد و خلاقیت تئاتر کودک استفاده کرد، افزود: وضعیت تئاتر در آموزش و پرورش راضی و قانع کننده نیست.

وی با بیان اینکه در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان به عنوان بازبین از چند نمایش مدرسه ای بازدید شده است، افزود: حضور فیزیکی تئاتر مدرسه ای و دانش آموزی به تنهایی اهمیتی ندارد بلکه کودکان و نوجوانان و مربیان در مدارس باید در مرحله اول آموزش ببینند و سپس به ارائه کار بپردازند.

کیانیان افزود: تاسیس رشته تئاتر کودکان و نوجوانان در دانشگاه ها راهی برای تربیت مربیان برجسته در این زمینه است.

کارگردان تئاتر کشور گفت: اجرای تئاتر ایران در کشورهای دیگر نشان از پتانسیل بالای تئاتر کودک نوجوان و ظرفیت بین المللی آن است.

هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان در حال برگزاری است.