به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رمضانعلی معتمدی صبح چهارشنبه در نشست خبری سهم استان اصفهان را از دو هزار نفر کشور 244 نفر دانست و اظهار داشت: دنبال هستیم تا این تعداد به 300 نفر افزایش یابد.

معتمدی در ادامه به شرایط برای بیمه شدن مدیران و کتابداران مساجد اشاره کرد و گفت: داشتن دو سال سابقه کتابداری در مسجد و سپری کردن دوره‌های آموزش ستاد عالی و فعالیت مسمتر کتابخانه آنها در طول سال از جمله این شرایط است.

وی ادامه داد: امید است با انجام این حرکت که در راستای تقویت فعالیت مردمی صورت می‌گیرد شاهد حضور بیشتر خیرین باشیم.

معتمدی در ادامه با اشاره به اینکه با پیگیری‌های استانها و ستاد عالی کانونهای فرهنگی مساجد کشور ساماندهی، نظارت، راه اندازی و مدیریت کتابخانه مساجد کشور به ستاد عالی کانونهای فرهنگی تفویض اختیار داده شد، گفت: با این حرکت ارزنده کتابخانه‌های مساجد یک متولی خواهند داشت و از موازی کاری‌ها در این عرصه جلوگیری می‌شود.

وی همچنین اظهار داشت: در خصوص حمایت از کتابخانه‌ها نیز ستاد عالی بخشی از کتب مورد نیاز را به صورت رایگان اهدا می‌کند.

معتمدی با اشاره به وجود 720 باب کتابخانه در مساجد استان اعم از مخزن دار و باز گفت: با حمایتی که ستاد عالی و وزارت ارشاد انجام می‌دهند کتابهای عمومی تخصصی و آموزشی مساجد توزیع می‌شود و امسال افزون بر 150 هزار جلد کتاب به مساجد اهدا خواهیم کرد و در سال جاری نزدیک به 60 هزار جلد کتاب در کتابخانه‌ای مساجد استان توزیع شده است.