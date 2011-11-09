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۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۳۸

برنامه چهارمین روز موسیقی جشنواره طواف تا ولایت

برنامه چهارمین روز موسیقی جشنواره طواف تا ولایت

در بخش موسیقی چهارمین روز از جشنواره هنرهای اسلامی طواف تا ولایت ، فردا 19 آبان ماه گروه های موسیقی در بخش های مختلف اجرای برنامه دارند.

به گزارش خبرنگار مهر،مجموع کنسرت ها در چهارمین روز از برگزاری جشنواره هنرهای اسلامی در بخش موسیقی در دو سالن رودکی و تالار وحدت برگزار می شود.

احسان خواجه امیری خواننده موسیقی پاپ در چهارمین روز از بخش موسیقی جشنواره هنرهای اسلامی ساعت 21:30 در تالار وحدت  به اجرای برنامه می پردازد؛ همچنین در بخش رقابتی، گروه غفور محمد زاده از خراسان رضوی ساعت 16 در سالن رودکی اجرای برنامه دارد. 

بخش تکنوازی اساتید هم به اجرای تکنوازی فریدون حافظی اختصاص دارد که در ساعت 17:30 برگزار می شود و همچنین قسمت پایانی چهارمین روز از جشنواره هنرهای اسلامی در بخش موسیقی در همین سالن با اجرای گروه موسیقی کردی از کرمانشاه به سرپرستی محمدرضا دارابی ساعت 18:30 به روی صحنه می رود.

کد مطلب 1455808

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