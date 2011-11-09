نگرانی "فلورنتینو پرز" از خداحافظی "مورینیو" با رئال مادرید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نوشته روزنامه اسپانیایی "ال موندو دپورتیوو"، فلورنتینو پرز اعتراف کرده به شدت نگران این است که مورینیو پیش از پایان قراردادش با رئال این باشگاه را ترک کند. او نگران این است که سرمربی اسبق اینتر و چلسی در پایان همین فصل نیمکت کهکشانی‌ها را ترک کند.

تجربه نشان داده مورینیو برای مدت زیادی در یک تیم نمی ماند و بعد از به سرانجام رساندن پروژه‌های خود تیم تحت هدایتش را ترک می کند.

باشگاه پاریسن ژرمن علاقه خود را برای جذب مورینیو ابراز کرده و این در حالی است که باشگاه متمول "آنژی ماخاچ کالا" نیز به دنبال جذب این مربی پرتغالی است.