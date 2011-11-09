استقبال صندوق بین المللی پول از کمک های گروه "بریک"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، "کریستین لاگارد" ضمن تقدیر از اعلام کمک های روسیه به صندوق بین المللی پول گفت: روسیه مانند دیگر کشورهای عضو "بریک"(BRIC) تمایل خود را برای تقویت بودجه و پول صندوق نشان داده اند، بطور قطع صندوق بین المللی پول از کمک های اضافی استقبال خواهد کرد.

رئیس صندوق بین المللی پول که در یک کنفرانس خبری در مسکو سخن می گفت، به جزئیات بیشتری درباره گفتگوهایش با مقام های روسیه اشاره نکرد کند، اما در عین حال افزود: صندوق بین المللی پول وسیله ای است که کشورهایی مانند روسیه ترجیح می دهند با آن همکاری کرده و آن را تقویت کنند.

"بریک" شامل برزیل، روسیه، هند و چین هستند که تمایل خود را برای کمک به صندوق بین المللی پول اعلام کرده اند.

پیشنهاد کمک به صندوق بین المللی پول در پی بحران های مالی و و بدهی ها در اروپا صورت می گیرد و کشورها بر آن هستند تا با تقویت این نهاد مالی بین المللی، مانع از بروز بحران های بزرگتر پولی شوند.