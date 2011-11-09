هزینه اعزام دانشجو به کشورهای غربی/ ایجاد ظرفیت جدید برای دانشجوی پولی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نادری منش امروز چهارشنبه 18 آبان ماه در نشست معاونان آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور با اشاره به برخی سیاست‌های آموزش عالی در برنامه پنجم توسعه به پذیرش دانشجوی خارجی در دانشگاه‌های کشور اشاره کرد و گفت: سیاست ما در برنامه پنجم این است که پذیرش دانشجویان خارجی را از 4 هزار نفر فعلی به 25 هزار نفر تا پایان برنامه پنجم توسعه برسانیم. نگاه ما نباید به دانشجویان خارجی نگاه امنیتی باشد.

معاون وزیر علوم در ادامه سخنان خود با اشاره به ایجاد ظرفیت جدید برای دانشجویان پولی در دانشگاه‌های کشور اضافه کرد: آموزش ما باید گسترش هدفمند داشته باشد و باید ظرفیت‌های مازاد را با اخذ شهریه برای دانشجویان در داخل کشور ایجاد کنیم.

هزینه اعزام دانشجویان دکتری به مالزی و کشورهای غربی

وی گفت: کیفیت آموزشی تمام کشورهای همسایه‌ای که دانشجویان ما در آنجا تحصیل می‌کنند حتی از 80 دانشگاه اول ما در کشور پایین تر است. وقتی یک دانشجو را به یک مالزی بورسیه می‌کنیم نزدیک به 250 میلیون تومان در دوره دکترا برای ما هزینه می‌شود. این هزینه در کشورهای غربی برای بورسیه کردن دانشجوی دکترا رقمی نزدیک به 550 میلیون تومان است.

نادری منش در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه افزایش ظرفیت ها در دانشگاه‌ها گامی مثبت است، گفت: هیچکس به اندازه مقام معظم رهبری از دانشگاه‌های کشور تا کنون حمایت نکرده است.

اختیارات فراقانونی دانشگاهها در برنامه پنجم توسعه

به گفته معاون آموزشی وزیر علوم، دانشگاه‌ها در برنامه پنجم توسعه اختیارات فراقانونی دارند به این معنا که هزینه‌ای که برای این دانشگاه‌ها می‌شود، باید چند برابرش را برای خدمت به مردم در جامعه انجام دهند و معنای فراقانونی در این موضوع تعریف می‌شود.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایران 1404 گفت: در ایران 1404 ما باید از نظر علمی در منطقه اول باشیم. همچنین علم و فناوری در چشم انداز 1404 باید حرف اول را بزند زیرا باعث ایجاد بازار کار پررونق می‌شود.

به گفته نادری منش توجه به علوم انسانی یکی از سرفصل‌های برنامه پنجم توسعه است و علوم انسانی براساس خدامحوری و توحیدمحوری شکل گرفته است.