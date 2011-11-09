شرمندگی رئیس دانشگاه شهیدباهنر از عدم اسکان دانشجویان در خوابگاه

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت‌الله گرامی امروز چهارشنبه 18 آبانماه در چهل و دومین همایش معاونان آموزشی دانشگاه‌ها در دانشگاه شهید باهنر کرمان گفت: تنها سه هزار و 500 نفر از دانشجویان در دانشگاه شهید باهنر کرمان امکان اسکان در خوابگاه‌های این دانشگاه و سایر خوابگاه‌های خودگردان را دارند.

وی اضافه کرد: به علت محدودیت در اسکان دانشجویان شرمنده آنان شده‌ایم و چون دانشگاه شهید باهنر کرمان پذیرای بسیاری از دانشجویان شهرهای دیگر است بنابراین بومی گزینی در این دانشگاه فراموش شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ارایه آماری از رشته‌ها، دانشجویان و مقاطع تحصیلی این دانشگاه پرداخت و اظهار داشت: دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1353 به همت شادروان مهندس علیرضا افضلی پور با سه دانشکده، 4 رشته و 90 دانشجو آغاز به کار کرد. این دانشگاه هم اکنون قریب به 13 دانشکده و 17 هزار دانشجو دارد که در فضای 100 هزار مترمربع تحصیل می‌کنند.

به گفته رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان این دانشگاه در حال حاضر 215 رشته و گرایش تحصیلی، نزدیک به 512 عضو هیئت علمی ثابت، 144 رشته تحصیلات تکمیلی، 273 دانشجوی دکترای حرفه‌ای، 14 هزار دانشجوی مقطع کارشناسی، 250 نفر دانشجوی دکترا دارد.

وی همچنین به ارایه آمار دیگری از تعداد دانشجویان در سایر دانشگاه‌های استان کرمان پرداخت و گفت: در 14 مرکز غیرانتفاعی و غیردولتی 15 هزار دانشجو، در 11 مرکز و واحد فنی و حرفه‌ای 9700 دانشجو، در 17 واحد و مرکز دانشگاه آزاد 47 هزار دانشجو، در 32 واحد و مرکز جامع علمی کاربردی 15 هزار دانشجو و در 17 مرکز و واحد مرکز پیام نور 43 هزار دانشجو دراستان کرمان مشغول به تحصیل هستند.