آغاز به کار میز خدمت در اداره‌ کل درمان تامین اجتماعی استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محسن نبیونی گفت: در راستای خدمت رسانی بیشتر و بهتر به مردم که از ویژگیهای منحصر به فرد دولت نهم و دهم است، با ابلاغ دستورالعمل تشکیل میز خدمت از سوی استانداری و به منظور تکریم ارباب رجوع، میز خدمت در این اداره کل راهاندازی شده است.
وی تصریح کرد: کاهش تشریفات اداری، ارائه خدمات درمانی الکترونیکی، اطلاع رسانی صحیح الکترونیکی، ارتقای رضایتمندی بیمه شدگان و شهروندان، افزایش بهره وری، شفاف سازی امور و کاهش میزان مراجعه حضوری بیمه شدگان و بیماران از مهمترین اهداف دولت الکترونیک و از مزایای عمده راهاندازی میز خدمت به شمار میآید.
نبیونی در عین حال تاکید کرد: تحقق دولت الکترونیک به یک برنامه ریزی بلند مدت و فرهنگ سازی عمیق نیاز دارد و برای تحقق آن به توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات نیاز است که بهره برداری مناسب از آن نیازمند همگرایی تمامی مسئولان و نیروی انسانی شاغل خواهد بود.
