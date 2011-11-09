آغاز به کار میز خدمت در اداره‌ کل درمان تامین اجتماعی استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محسن نبیونی گفت: در راستای خدمت‌ رسانی بیشتر و بهتر به مردم که از ویژگیهای منحصر به فرد دولت نهم و دهم است، با ابلاغ دستورالعمل تشکیل میز خدمت از سوی استانداری و به منظور تکریم ارباب‌ رجوع، میز خدمت در این اداره‌ کل راه‌اندازی شده است.

وی تصریح کرد: کاهش تشریفات اداری، ارائه خدمات درمانی الکترونیکی، اطلاع‌ رسانی صحیح الکترونیکی، ارتقای رضایتمندی بیمه ‌شدگان و شهروندان، افزایش بهره‌ وری، شفاف‌ سازی امور و کاهش میزان مراجعه حضوری بیمه ‌شدگان و بیماران از مهمترین اهداف دولت الکترونیک و از مزایای عمده راه‌اندازی میز خدمت به شمار می‌آید.

نبیونی در عین حال تاکید کرد: تحقق دولت الکترونیک به یک برنامه‌ ریزی بلند مدت و فرهنگ سازی عمیق نیاز دارد و برای تحقق آن به توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات نیاز است که بهره‌ برداری مناسب از آن نیازمند همگرایی تمامی مسئولان و نیروی انسانی شاغل خواهد بود.

