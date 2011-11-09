12 کیلوگرم مواد مخدر در قزوین کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار قاسم غیاثوند در این باره گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قزوین پس از تهیه و توزیع مواد مخدر توسط یکی از سابقه داران موضوع را در دستور کار پلیسی خود قرار دادند.

وی افزود: با انجام حدود دو ماه اقدام اطلاعاتی، ماموران دریافتند که متهم به همراه همسرش مواد مخدر را توسط شخصی از ارومیه خریداری و به استان وارد می کند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان یادآورشد: با تکمیل این اطلاعات، ماموران از خرید مقدار پنج کیلوگرم هروئین و موعد تحویل مواد مطلع و موفق شدند در اقدامی هوشیارانه خریدار و تحویل دهنده مواد را دستگیر و تمامی مواد مخدر معامله شده را کشف و ضبط کنند.

این مسئول تصریح کرد: در اقدام دیگری پلیس از طریق تلفن از حمل مقادیری مواد مخدر توسط یک دستگاه پژو در جاده الموت به قزوین مطلع شد که بلافاصله با کنترل محورهای مواصلاتی، این خودرو متوقف و مورد بازرسی قرار گرفت.

غیاثوند بیان کرد: در بازرسی ماموران از این خودرو مقدار هفت کیلو و 90 گرم تریاک کشف و ضبط شد و دو نفر نیز در این رابطه دستگیر شدند.