تقی رضایی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه از اواخر آبانماه افتتاح مسکن مهر در استان تهران آغاز می شود، بیان کرد: بارندگی های چند روز اخیر مقداری روند کار را کند کرده است اما تا پایان سال تعداد زیادی از واحدهای مسکن مهر در استان تهران افتتاح می شوند.

وی افزود: افتتاح ها از آخر آبانماه شروع شده و تا پایان اسفند ماه در پاکدشت، ورامین و شهرهای جدید پردیس و پرند ادامه دارد زیرا افتتاح 45 هزار واحد تا پایان سال در استان تهران هدف گذاری شده است که فعلا افتتاح 30 هزار واحد مسکن مهر در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل مسکن و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه 2 هزار واحد مسکن مهر در پاکدشت و 1500 واحد در ورامین به بهره برداری می رسند، اظهارداشت: فعلا زیر ساخت های برخی از واحدها بطور کامل تامین نشده است به همین جهت نمی توان آمار دقیقی از تعداد واحدهای مسکن مهر که در به زودی افتتاح می شوند ارایه داد.

رضایی تصریح کرد: تداخل کاری برخی از دستگاه های خدمات رسان موجب کندی کار می شود زیرا گازرسانی باید پس از تمامی زیرساخت ها انجام شود به همین جهت باید ابتدا آب و برق وارد واحدها شود و پس از آن گازرسانی انجام گیرد.

به گفته وی مشکل خدمات رسانی به واحدها وجود ندارد اما به دلیل تداخل کار هریک از نیروها، مسکن مهر با کندی در خدمات دهی روبرو است.