آغاز بازگشت حجاج آذربایجان غربی از 20 آبان/ امکانات رفاهی در فرودگاه ارومیه فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قره داغی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه دو هزار و 930 نفر امسال از استان به حج مشرف شده اند، افزود: حجاج از 20 مهر‌ماه با شش فروند هواپیمای بوئینگ 747و یک فروند ایرباس 300 متعلق به شرکت هواپیمایی ماهان ایر به عربستان سعودی اعزام شده که تا 24 آبان وارد فرودگاه ارومیه می شوند .

وی در ادامه خواستار عدم ایجاد راه بندان در این مسیر به منظور سهولت برای خروج حجاج و رفت و آمد مسافران پروازهای داخلی توسط مردم شد و بیان داشت: فرودگاه ارومیه تمام امکانات لازم برای رفاه حال حجاج و استقبال کنندگان از آنها را فراهم کرده است .

مسئول عملیات حج فرودگاههای آذربایجان غربی با اشاره به برنامه های انجام گرفته در این زمینه گفت: حجاج بیت‌الله‌الحرام در بدو ورود به ارومیه مورد استقبال قرار گرفته و امکانات لازم برای حمل و نقل بار آنها در داخل فرودگاه در نظر گرفته شده است .

قره داغی با اشاره به اینکه برای انتقال تمام زائران حج تمتع آذربایجان غربی با 12 سوتی پرواز از مبدا فرودگاه بین‌المللی ارومیه به مقصد جده در کشور عربستان صورت گرفت، اظهار داشت: تمام پروازهای رفت به وسیله شرکت هواپیمایی ماهان انجام شده که در قالب 18 کاروان تا 23 مهرماه از این فرودگاه به عربستان منتقل شدند .