۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۲۴

کاین :

مرا با "دروغ سنج" امتحان کنید

نامزد سیه چرده جمهوریخواهان آمریکا که با اتهام فساد اخلاقی مواجه شده شب گذشته اعلام کرد که برای رد این اتهامات آماده آزمایش با دستگاه دروغ سنج است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی.ان.ان، "هرمان کاین" که از روز دوشنبه و با ظاهر شدن یکی از طراحان ادعای آزار و اذیت جنسی در رسانه های خبری آمریکا در وضعیت بدی گرفتار شده اعلام کرد که "شارون بیالک" دروغ می گوید و حاضر است برای تائید این حرف با دستگاه دروغ سنج آزمایش شود.

این زن که در شیکاگو و در مقابل دوربین های تلویزیونی سخن می گفت اعلام کرد که 14 سال قبل توسط هرمان کاین مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است.

شارون بیالک و هرمان کاین

شارون بیالک انگیزه خود را از ظاهر شدن در مقابل دوربین، سخنان کاین که گفته بود "این زنان نمی توانند با من روبرو شوند" عنوان کرده است.

برخی کارشناسان معتقدند مطرح شدن اتهام فساد اخلاقی علیه کاین در زمانی که وی در نظرسنجیها در صدر نامزدهای حزب جمهوریخواه قرار گرفته، می ‌تواند وجهه او را در رقابت با نامزدهای حزب جمهوریخواه و همچنین رقابت نهایی با باراک اوباما، در انتخابات آینده مخدوش کند. 

