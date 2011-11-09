در گیلان/ 6 میلیارد ریال کمک هزینه جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد اهدا شد

رشت - خبرگزاری مهر: معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان گیلان از اهدای شش میلیارد و 56 میلیون ریال کمک هزینه جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش این نهاد طی سال جاری در استان خبر داد.