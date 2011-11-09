  1. استانها
  2. گیلان
۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۵۷

در گیلان/

6 میلیارد ریال کمک هزینه جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد اهدا شد

6 میلیارد ریال کمک هزینه جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد اهدا شد

رشت - خبرگزاری مهر: معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان گیلان از اهدای شش میلیارد و 56 میلیون ریال کمک هزینه جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش این نهاد طی سال جاری در استان خبر داد.

ساسان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان کمک هزینه جهیزیه به هزار و 368 نوعروس تحت حمایت اهدا شده  که این میزان 70 درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال بوده است.

وی  با بیان اینکه از مجموع کمک هزینه اهدایی در سال جاری 38 فقره آن با مشارکت خیران تامین شده است از ایجاد ستاد تامین جهیزیه نوعروسان کمیته امداد در سراسر استان خبرداد و اظهارداشت: در حال حاضر سرانه کمک هزینه اهدایی به هر نوعروس پنج میلیون ریال است که این مبلغ کافی نیست.
 
معاون کمیته امداد گیلان گفت: با این هدف ستاد تامین جهیزیه نوعروسان در کمیته امداد تشکیل شد تا با مشارکت و همکاری خیران و مسئولان بتوان بخشی از ملزومات مورد نیاز زندگی نوعروسان تحت حمایت را فراهم کرد.
 
وی یادآورشد: همچنین دراین مدت 354 میلیون ریال هدیه ازدواج نیز به 236 داماد پرداخت شده است.
کد مطلب 1455834

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها