6 میلیارد ریال کمک هزینه جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد اهدا شد

ساسان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان کمک هزینه جهیزیه به هزار و 368 نوعروس تحت حمایت اهدا شده که این میزان 70 درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال بوده است.
وی با بیان اینکه از مجموع کمک هزینه اهدایی در سال جاری 38 فقره آن با مشارکت خیران تامین شده است از ایجاد ستاد تامین جهیزیه نوعروسان کمیته امداد در سراسر استان خبرداد و اظهارداشت: در حال حاضر سرانه کمک هزینه اهدایی به هر نوعروس پنج میلیون ریال است که این مبلغ کافی نیست.
معاون کمیته امداد گیلان گفت: با این هدف ستاد تامین جهیزیه نوعروسان در کمیته امداد تشکیل شد تا با مشارکت و همکاری خیران و مسئولان بتوان بخشی از ملزومات مورد نیاز زندگی نوعروسان تحت حمایت را فراهم کرد.
وی یادآورشد: همچنین دراین مدت 354 میلیون ریال هدیه ازدواج نیز به 236 داماد پرداخت شده است.
نظر شما