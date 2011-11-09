به گزارش خبرگزاری مهر، ید اله افروز صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران برنامه های دهه ولایت در حرم فرزند امیر المؤمنین علی (ع) را تشریح کرد و گفت: ویژه ‌برنامه‌های سخنرانی و مولودی‌ خوانی، آیین گلباران حرم مطهر، جشن ازدواج 110 زوج جوان، تولید ویژه‌نامه‌های اینترنتی با محتوای غدیر از مهمترین برنامه‌های این دهه در حرم حضرت محمد هلال‌بن‌علی(ع) خواهد بود.

وی تجلیل از خانواده شهدای سادات و برگزاری دعای کمیل را از جمله برنامه های پنجشنبه 19 آبان ماه در حرم مطهر عنوان کرد .

رئیس هیئت امنای آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی(ع) در ادامه بیان کرد: همزمان با میلاد امام هادی (ع) جشن ازدواج 110 زوج جوان با عنوان جشن پیوند گلها و برنامه سخنرانی حجت الاسلام دارستانی در روز جمعه 20 آبان ماه در حرم مطهر برگزار خواهد شد.

افروز افزود: تولید ویژه نام ولادت امام هادی در پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی هلال، برگزاری دعای پر فیض ندبه و زیارت جامعه کبیره از دیگر برنامه‌های این روز از دهه ولایت خواهد بود .

رئیس هیئت امنای آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی (ع) با اشاره به ویژه برنامه های متنوع فرهنگی حرم مطهر به مناسبت عید غدیر خم بیان کرد: ویژه برنامه شادیانه غدیر با سخنرانی آیت الله حائری شیرازی و مولودی خوانی مداحان اهل بیت (ع) از 23 آبان ماه به مدت دو شب بعد از نماز مغرب و عشا در حرم حضرت محمد هلال بن علی (ع) از جمله این برنامه هاست .

افروز افزود: نقاره زنی خادمین افتخاری، تولید ویژه نامه اینترنتی غدیر، دیدار با سادات شهرستان در مسجد اعظم آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی (ع) و گلباران حرم مطهر در عصر روز عید غدیر از دیگر برنامه های آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی (ع) در روز عید غدیر خواهد بود .