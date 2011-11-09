اختلاف شورای امنیت درباره فلسطین/ مواضع اعضا و دسته بندی کشورها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته بار دیگر درباره درخواست تشکیلات خودگردان فلسطین مبنی بر شناسایی کشور مستقل فلسطین در مرزهای 1967 نشست برگزار کرد.

15 عضو شورای امنیت این بار نیز درباره شناسایی کشور مستقل فلسطین به اجماع نرسیدند. آمریکا مهمترین مخالف به رسمیت شناختن فلسطین است و بارها تاکید کرده که در صورت رای گیری در این زمینه خواسته فلسطینی ها را وتو خواهد کرد.

اعضای شورای امنیت در این رابطه به 3 دسته تقسیم شده است گروه اول کشورهایی هستند که حامی تشکیل کشور مستقل فلسطین می باشند. گروه دوم شامل کشورهایی است که در شرایط فعلی نمی توانند به خواسته فلسطین رای مثبت دهند و ترجیح می دهند رای ممتنع داشته باشند. گروه سوم اغلب کشورهای هم پیمان رژیم صهیونیستی هستند که از مخالفان سرسخت شناسایی کشور مستقل فلسطین در سازمان ملل متحد محسوب می شوند.

شورای امنیت قرار است روز جمعه گزارش خود را در این باره به کمیته عضویت کشورها در سازمان ملل متحد ارائه کند و جلسه نهایی شورای امنیت برای بررسی این موضوع پیش از پایان سال جاری میلادی برگزار شود.

بنا بر اعلام منابع دیپلماتیک، فرانسه، انگلیس، کلمبیا و بوسنی و هرزه گوین از جمله کشورهایی هستند که به عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد رای ممتنع خواهند داد و این مسئله به معنای این است که فلسطین نمی تواند به حد نصاب برای تحقق خواسته خود که کسب 9 رای از 15 رای شورای امنیت است دست یابد.

برای موافقت شورای امنیت لازم است 9 عضو از 15 اعضای شورا با عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل موافقت کنند و این نیز مشروط بر آن است که هیچکدام از 5 عضو دائم شورای امنیت یعنی آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلیس درخواست مذکور را وتو نکند.

در همین حال آمریکا با تاکید بر اینکه تشکیل کشور فلسطین تنها باید از طریق مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی انجام شود اعلام کرد که کمیته چهارجانبه صلح روز دوشنبه در راستای از سرگیری مذاکرات سازش میان طرف های اسرائیلی و فلسطینی به قدس سفر خواهد کرد.

"ویکتوریا نولاند" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این رابطه اظهار داشت: اعضای کمیته چهارجانبه در این سفر با طرف های فلسطینی و اسرائیلی دیدار خواهند کرد و تمامی طرف ها را به ارائه پیشنهادات خود تشویق خواهند کرد.

آمریکا علاوه بر تشویق، فلسطینی ها را برای از سرگیری مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی تحت فشار گذاشته و طی ماه های گذشته هیئت هایی را برای دیدار با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به رام الله اعزام کرده و تاکید کرده است که عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد تنها از طریق مذاکرات دوجانبه صورت خواهد گرفت.

تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرده در صورت عدم موافقت شورای امنیت با درخواست فلسطین گزینه دیگری جایگزین می شود یعنی اینکه درخواست فلسطین به صورت مستقیم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رای گذاشته خواهد شد تا فلسطین به جای اینکه سازمان ناظر باشد یک کشور ناظر بدون عضویت در سازمان ملل باشد.