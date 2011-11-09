فرانسه خواستار ارسال موضوع هسته ای ایران به شورای امنیت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، وزارت خارجه فرانسه ادعا کرد: اکنون زمان آن رسیده تا پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل منتقل شود و در این باره هیچ مانع دیگری وجود ندارد.

این اظهارات از سوی وزارت خارجه فرانسه در واکنش به آخرین گزارش "یوکیا آمانو" مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی است که روز گذشته در وین منتشر شد.

این گزارش که در آن ایران به تلاش برای ساخت بمب اتمی متهم شده پیش از انتشار بخش های مهم آن در اختیار رسانه ها قرار گرفته بود.

شورای حکام آژانس قرار است هفته آینده این گزارش را به بحث گذاشته و درباره آن تصمیم گیری نماید.

روسیه و چین پیشتر مخالفت خود را با محتوای این گزارش اعلام کرده اند.