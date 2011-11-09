نوجوان قمی رتبه اول مسابقات حفظ قرآن کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی دباغ حافظ نوجوان کل قرآن کریم و نفر اول مسابقات استانی که به نمایندگی از استان قم در سی و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم حضور داشت موفق به کسب رتبه اول در رشته حفظ 20 جزء قرآن کریم این دوره از مسابقات شد.



در این دوره از مسابقات که به میزبانی اداره کل اوقاف وامور خیریه استان خراسان رضوی در جوار حرم مطهر حضرت امام رضا(ع) برگزار شد نمایندگان کلیه استانها در مقطع سنی نوجوانان زیر 16 سال دررشته‌های قرائت، ترتیل و حفظ قرآن کریم حضور داشتند که در پایان مسابقات گروه برادران، آقای مصطفی دباغ در رشته حفظ 20 جزء با کسب رتبه اول و آقای محمد داوریان در رشته حفظ کل قرآن کریم با کسب رتبه پنجم به نمایندگی از استان قم حائز رتبه شدند.