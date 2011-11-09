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۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۰۹

تغییر در نحوه مدیریت شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز از سال 91

تغییر در نحوه مدیریت شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز از سال 91

تبریز - خبرگزاری مهر: شهردار تبریز گفت: با توجه به عدم توان شرکت واحد اتوبوسرانی در اداره امور و ضعف حمایت های دولتی برای رفع آن، شهرداری تبریز در نظر دارد از سال آینده مدیریت و اداره این شرکت با همکاری چهار منطقه شهرداری انجام گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین اظهار داشت: اگر این امر محقق شود، شهرداران چهار منطقه شهرداری تبریز با احساس مسئولیت بیشتر وارد عمل شده و بسیاری از مشکلات کنونی به راحتی حل می شود و شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه نیز بر نحوه اجرای این طرح نظارت کافی خواهد داشت.

وی تغییر اصلاح ساختار اداره شرکت واحد را در حال حاضر مثبت ارزیابی کرد و یادآور شد: بر اساس ساختار جدید چهار منطقه شهرداری شرکت واحد را در مدیریت، نظارت و برنامه ریزی و هزینه کرد در ارائه خدمات به شهروندان یاری خواهند رساند.

نوین گفت: تلاش مدیریت شهری در سال های اخیر بر حل مشکلات شهروندان و ارائه خدمات مطلوب توسط ناوگان حمل و نقل درون شهری بوده است.

وی افزود: باتوجه به اینکه تعهدات سه سال گذشته سازمان شهرداری های کشور در خصوص واگذاری 40 دستگاه اتوبوس دو کابین محقق نشده است، بنابراین شهرداری تبریز برای رفاه و حل مسائل و مشکلات شهروندان با پرداخت 200 میلیارد ریال از بودجه عمرانی شهرداری نسبت به خرید 50 دستگاه اتوبوس دوکابین جدید اقدام کرده است.

به گفته شهردار تبریز، متاسفانه برخی از مدیران و مسئولان به جای تلاش برای رفع معضلات و مشکلات شهروندان تنها باوعده و شعار به ارائه آمارهای نادرست اقدام می کنند.

وی ادامه داد: به رغم تأخیر کمک ها و حمایت های دولتی در واگذاری سهم اتوبوس های شرکت واحد تبریز ، شهرداری خود راسا اقدام به خرید و تزریق سری جدید اتوبوس های شرکت واحد کرده تا از این طریق بخش دیگری از مشکلات موجود در این حوزه رفع و رفاه و آسایش عمومی شهروندان در سفرهای درون شهری تأمین شود.

شهردار تبریز تاکید کرد: تلاش برای توسعه ناوگان حمل و نقل درون شهری و افزایش سطح رفاه و خدمات رسانی به شهروندان اولویت اصلی واساسی شهرداری  تبریز در حوزه مدیریت حمل و نقل است.

نوین در ادامه سخنان خود همچنین گفت: سیاست سال آینده شهرداری تبریز واگذاری خطوط اتوبوسرانی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز  به بخش خصوصی و افزایش نظارت بر فعالیت‌های این بخش به منظور افزایش کمی و کیفی ارائه خدمات به شهروندان است.

وی افزود:  بخش ناوگان اتوبوسرانی شرکت واحد تبریز به عنوان پیشتاز امر خصوصی‌سازی، در بین کلانشهرهای کشور نقش فعالی داشته است و همواره این بخش در کنار بخش ملکی به وظایف خود در امر خدمات‌رسانی بهینه به شهروندان عمل کرده است.

کد مطلب 1455854

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