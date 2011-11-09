امکان اثرگذاری در آرای مردم ایران وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، صولت مرتضوی صبح چهارشنبه در همایش سراسری آموزشی و توجیهی مجریان و دست اندرکاران نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی فارس و بوشهر افزود: در جمهوری اسلامی سیستم شورای نگهبان فراتر از سه قوه با حضور شش حقوقدان برجسته و از طرفی دستگاه های اجرایی و عوامل اجرایی و نظارتی در شعب انتخاباتی امکان هر گونه دخالت در آرای مردم را از بین برده است.

وی با اشاره به استفاده از سیستم جدید تشخیص هویت در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: درسال جاری علاوه بر استفاده از تمامی ظرفیتهای نظارتی و اجرایی موجود در کشور سیستمی طراحی شده که برای احراز هویت در سه مرحله مورد استفاده قرار می گیرد.

رئیس ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی کشور ادامه داد: در مرحله اول استفاده از سیستم چشمی و بینایی است و سپس با استفاده از سیستم آنلاین هویت افراد رای دهنده مشخص می شود.

مرتضوی یادآور شد: مجموعه ای راه اندازی شده که مشخصات 120 میلیون نفر ایرانی در آن وجود دارد که در زمان ثبت مشخصات رای دهند با استفاده از این سیستم به صورت مستقیم به وزارت کشور ارتباط برقرار می شود.

معاون سیاسی و امنیتی وزیر کشور تاکید کرد: تمامی نمایندگان مورد احترام ما قرار دارند ولی در زمان انتخابات هر کس باید به فعالیتهای خود توجه کند، نمایندگان مشغول تبلیغات و مسئولان نیز نظارت را در دستور کار خود قرار دهند.

وی ادامه داد: انتخابات سال جاری با ویژگیهای مهمی همراه است که باید با حضور حداکثر مردم در انتخابات دشمنان انقلاب را ادب کرد.

مرتضوی با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی هیچ مدیری حق ندارد مشکلات مردم را به خود آنها واگذار کند، گفت: در این نظام هر کس مسئولیت بیشتری داشته باشد باید پاسخگو نیز باشد و در این راستا باید فرمانداران و بخشداران دقت کنند که تمامی فعالیت و سخنان آنان در ذهن مردم جامعه به خصوص جوانان نقش خواهد بست.

رئیس ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی کشور تاکید کرد: باید توجه داشت که چنانچه به رای مردم و بیت المال بی توجهی صورت گیرد مردم پشیمان خواهند شد.