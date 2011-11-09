پست 63.20 کیلو ولت مسکن مهر رشت 16 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

کریم آزادگان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پروژه پست 63.20 کیلوولت مسکن مهر رشت با هدف تقویت شبکه فوق توزیع و برق رسانی مطمئن به واحدهای مسکونی و تجاری موجود در مسکن مهر رشت طراحی شده است.

وی اظهار داشت: این پروژه شامل دوفیدر ورودی خط 63 کیلوولت، دو فیدر ورودی و 12 فیدر خروجی خط 20 کیلوولت و دارای دو دستگاه ترانس با ظرفیت 40*2 مگاولت آمپر است.

مدیرعامل برق منطقه ای گیلان گفت: این پروژه که عملیات اجرایی آن از 20 تیرماه امسال شروع شده است، تاکنون حدود 16 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و طبق برنامه ریزی انجام یافته و در صورت تامین به موقع منابع مالی در 22 بهمن ماه سال 91 به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: مشاور پروژه شرکت مشانیر و پیمانکار پروژه نیز بزودی با برگزاری مناقصه انتخاب خواهد شد.

آزادگان ادامه داد: اعتبار تخصیص یافته به این پروژه حدود 50 میلیارد ریال است.