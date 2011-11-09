به گزارش خبرگزاری مهر، ابوآلحسن فقیه در پنجاهمین جلسه شورای عالی استانها افزود: در همین حال در بحث بین المللی نیز فعالیتهای جمعیت هلال احمر ایران چشمگیر به نظر می رسد.

وی اظهار داشت: از ابتدای سال 90 تا ماه جاری نیروهای جمعیت هلال احمر در 9 هزار و 260 مورد حادثه طبیعی حضور یافته اند ضمن اینکه در این عملیات ها از 46 هزار و 208 نفر مردم آسیب دیده 44 هزار و 344 نفر نجات پیدا کردند.

22 کمپ اسکان آوارگان در پاکستان ایجاد شد

وی تصریح کرد: از سوی ایران در پاکستان 22 کمپ اسکان و 7 درمانگاه برای آوارگان ایجاد و 7 هزارتن مواد غذایی، چادر، لباس و پتو صادر شد.



رئیس جمعیت هلال احمر گفت: دولت نیز اختصاص 100 میلیون دلار را برای ساخت و ساز، مدرسه سازی و خانه سازی در پاکستان تصویب کرد که در ادامه این فعالیتها دو درمانگاه ثابت نیز ایجاد خواهد شد.

فقیه اظهار داشت: پس از پیام مقام معظم رهبری کار بزرگی در سومالی کلید خورد که البته بزرگترین کمکهای مردمی را شاهد بودیم و بیشترین حجم کمکهای پیش از این درخصوص پاکستان صورت گرفته بود که 16 میلیارد تومان کمک مردمی جمع آوری شد.



وی با بیان اینکه هلال احمر یک نهاد عمومی غیر دولتی است تصریح کرد: شورای عالی جمعیت هلال احمر ایران متشکل از 7 عضو منتخب از شهرستانها است که درنهایت یک مجمع عمومی را تشکیل می دهد.

رئیس جمعیت هلال احمر ایران اظهار داشت: هدف از این اقدام، آماده سازی نیروهای هلال احمر بوده است تا در هنگام وقوع حوادث چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور در کوتاهترین زمان ممکن حداکثر امدادرسانی را انجام دهند.



50 درصد ناوگان هلال احمر به روز شد



فقیه در خصوص آماده سازی جمعیت هلال احمر تصریح کرد: در ابتدا نوسازی تجهیزات و سپس راه اندازی پایگاه های امدادرسانی را در دستور کار داشتیم و در این میان 50 درصد از ناوگان جمعیت هلال احمر بازسازی و بر اساس استانداردهای بین المللی به روز شد.

وی با بیان اینکه ایجاد پایگاه های جاده ای، شعب بین استان ها و انبارها برای زود رسیدن نیروهای امدادی به مناطق آسیب دیده از دیگر اقدامات این نهاد است اعلام کرد: در حال حاضر 254 پایگاه جاده ای و 29 پایگاه دریایی موجود است که جزء پایگاههای ثابت به شمار می آیند.

وی با بیان اینکه هلال احمر یک نهاد عمومی غیر دولتی است تصریح کرد: شورای عالی جمعیت هلال احمر ایران متشکل از 7 عضو منتخب از شهرستانها است که درنهایت یک مجمع عمومی را تشکیل می دهد.

رئیس جمعیت هلال احمر ایران اظهار داشت: هدف از این اقدام، آماده سازی نیروهای هلال احمر بوده است تا در هنگام وقوع حوادث چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور در کوتاهترین زمان ممکن حداکثر امدادرسانی را انجام دهند.

فقیه در خصوص آماده سازی جمعیت هلال احمر تصریح کرد: در ابتدا نوسازی تجهیزات و سپس راه اندازی پایگاه های امدادرسانی را در دستور کار داشتیم و در این میان پنجاه درصد از ناوگان جمعیت هلال احمر بازسازی و بر اساس استانداردهای بین المللی به روز شد.

وی با بیان اینکه ایجاد پایگاه های جاده ای، شعب بین استان ها و انبارها برای زود رسیدن نیروهای امدادی به مناطق آسیب دیده از دیگر اقدامات این نهاد است اعلام کرد: در حال حاضر 254 پایگاه جاده ای و 29 پایگاه دریایی موجود است که جزء پایگاههای ثابت به شمار می آیند.