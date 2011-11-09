به گزارش خبرگزاری مهر، "راه نجات" که یکی از شانزده اثر رقابت کننده در بخش مسابقه سینمای ایران جشنواره کودک اصفهان است، نخستین تجریه" راما قویدل" در عرصه سینما محسوب می‌شود. قویدل این فیلم را با شرکت جمعی از بازیگران سوری و لبنانی و کودکان لبنانی و فلسطینی ساخته است که ظرف اسفند سال گذشته و فروردین امسال، در لوکیشن‌هایی در جنوب لبنان به ایفای نقش خود در " راه نجات" پرداختند.

ابراهیم علیبرزی مدیر فیلم و سریال شبکه سحر، با اشاره به "راه نجات" و فیلم سینمایی "پاریس تا پاریس" دیگر اثر راه یافته از این شبکه به جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان، گفت: زاویه نگاه انسانی به مسایل کودکان به عنوان قربانیان جنگ و نیز سرمایه‌های انتقال فرهنگ ایرانی – اسلامی به دنیا، در کانون پردازش معنایی دو اثر سینمایی شبکه سحر بوده است که با رویکرد درباره کودکان تولید شده‌اند.

مدیر فیلم و سریال سحر افزود: "راه نجات" به طور ویژه، مسایل کودکان دستمایه کار قرار گرفته است، زیرا آن چیزی که در سراسر جهان و همه مردم دنیا می‌توانند نسبت به آن اتفاق نظر داشته باشند زشتی و مخرب بودن جنگ و اشغالگری و برجسته کردن تأثیرات آنها بر روی روح و روان انسان‌ها است.

وی درباره فیلم سینمایی "پاریس تا پاریس" نیز اظهار کرد: کاراکتر" یلدا" به عنوان نماینده کودکان ایرانی، حامل میراث فرهنگ ایرانی – اسلامی و عواطف ناب و درخشان ایرانیان است. یلدا با داشته‌های هویتمند خود از سرزمین مادری‌اش، مجموعه‌ای از خصلت‌های نفیس انسانی را به سرزمینی دور می‌برد و کلید حل مشکلی بزرگ در خانواده‌ای می شود که چیزی قریب به 50 سال در جامعه مولد خودشان به آن دست نیافته‌اند ولی ورود" یلدا" همه قفل‌های بسته را برایشان باز می‌کند.

"پاریس تا پاریس" داستان فراز و فرودهای برهه‌ای از زندگی دکتر اسماعیل حقیقت با بازی حسین یاری، جانباز شیمیایی امروز و دانشجوی پزشکی سالیان دور یکی از دانشگاه‌های پاریس است که حالا برای درمان به فرانسه آمده است و دخترش یلدا نقش مهمی در رقم خوردن این فراز و فرودها ایفا می‌کند.

این فیلم که در جشنواره بیست و نهم فجر نیز شرکت داشت، آبان و آذر ماه سال گذشته در پاریس و تهران و به کارگردانی محمد حسین لطیفی جلوی دوربین رفت و حسین یاری، یاسمن نوروزی، ژاک برونه، کاترین سلو، سقوین برتلو، کاظم بلوچی، یگانه بلوچی و مهرداد معتمدی بازیگران آن هستند.