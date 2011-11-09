به گزارش خبرگزاری مهر، نیمار 19 ساله یکی از استعدادهای فوق العاده در نسل خودش محسوب می شود و هم اکنون فصل موفقی را به همراه باشگاهش و تیم ملی برزیل پشت سر می گذارد.

برزیل و آرژانتین همیشه دو رقیب دیرینه در آمریکای جنوبی محسوب می شدند و پله معتقد است برزیل این روزها نیز چیزی از آرژانتین کم ندارد.

پله در این خصوص اظهار داشت: آرژانتینی‌ها در مورد مسی و مارادونا صحبت می کنند اما ما نیمار را داریم که بازیکن فوق العاده‌ای است و توانایی‌های حیرت انگیزی دارد. به نظر من او در آینده‌ای نزدیک به سطح مسی و مارادونا می رسد.

وی خاطر نشان کرد: سانتوس یک کارخانه تولید ستاره است. آنها بدون پرداخت هزینه بازیکنانی کارآمد تولید می کنند. فدراسیون فوتبال برزیل باید قدر چنین باشگاهی را که تعداد زیادی بازیکن به تیم ملی تحویل می دهد به خوبی بداند.