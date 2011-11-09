کارگاه آموزشی صدور کالا به عراق در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید برزگر اظهارداشت: با توجه به اینکه کشور عراق به عنوان یکی از بازارهای هدف برای تجار و بازرگانان اهمیت خاصی دارد، آشنایی با شرایط جدید ورود کالا به این کشور از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی افزود: به منظور آشنایی تجار و بازرگانی استان با نحوه بازرسی کالاهای صادراتی به کشور عراق، کارگاه اموزشی شرایط جدید صادرات کالا و خدمات تحت ضوابط و استاندارد های خاص این کشور، توسط نمایندگان بازرسی SGS و BV روز یکشنبه 22 آبان ماه با حضور تجار و بازرگانان و صاحبان واحدهای تولیدی، صادراتی در استان قزوین برگزار می شود.

برزگر یادآور شد: مهمترین درخواست مسئولان گمرک عراق از صادر کنندگان ایرانی رعایت قانون جدید کنترل کیفیت کالاهای وارد شده به عراق از مبدأ است که این قانون فصل تازه ای از رویه ها و رفتارهای گمرکی آن کشور را فراروی صادر کنندگان قرار داده است.

برزگر هدف از برگزاری کارگاه آموزشی صدور کالا را ارتقاء دانش تخصصی بازرگانان، مدیران و کارشناسان بنگاه های تولیدی و صادراتی استان اعلام کرد و گفت: ارتقاء دانش فنی و تخصصی تجار و بازرگانان، بسیاری از مشکلات آنها را در صادرات کالا و خدمات مرتفع کرده و سهم صادرات استان در بازار کشور عراق را افزایش خواهد داد.

وی با بیان اینکه کارگاه آموزشی صدور کالا به منظور توسعه فعالیتهای صادراتی به کشور عراق بر اساس معیارهای استاندارد برگزار می شود، تصریح کرد: در این کارگاه آموزشی شرایط صادرات کالا بر اساس استانداردهای بین المللی توسط نمایندگان و کارشناسان شرکت بین المللی SGS به تجار و بازرگانان استان آموزش داده می شود.



معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان قزوین بازار عراق را با توجه به مشترکات قومی و مذهبی و فرهنگی از مهمترین بازارهای هدف و استراتژیک دانست و ابراز امیدواری کرد برگزاری این دوره های آموزشی به افزایش سهم صادرات تجار استان به این کشور کمک کند.

وی همچنین با بیان اینکه سالانه حدود ۱۳۰ میلیون دلار به کشور عراق کالا صادر می شود بیان کرد: آشنایی تجار با قوانین و مقررات گمرکات مرزی عراق،‌ در افزایش سهم صادرات استان به این کشور تاثیر بسزایی خواهد داشت.