دیدار سفیر ایران با رئیس دانشگاه شریف هدایت الله اندونزی

به گزارش خبرگزاری مهر، طی دیدار صبح امروز محمود فرازنده سفیر کشورمان در جاکارتا با کمارالدین هدایت رئیس دانشگاه شریف هدایت الله اندونزی طرفین در خصوص توسعه همکاریهای علمی و دانشگاهی و همچنین همکاری مشترک جهت برپایی نشست ها وسمینارهای علمی و فرهنگی توافق کردند.

در این دیدار سفیر کشورمان ضمن تشریح آخرین تحولات در منطقه خاورمیانه ، تهدیدهای رژیم صهیونیستی بر علیه جمهوری اسلامی ایران را ناشی از اوضاع داخلی این کشور و کشورهای غربی و همچنین مشکلات ناشی از فروپاشی دیوارهای امن اسرائیل در مصر و سایر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا خواند.

سفیر کشورمان ضمن یادآوری تعارض ایدئولوژیکی بین ایران وآمریکا، حرکت های افراطی و تروریستی و همچنین منازعات مذهبی در جهان اسلام را امری وارداتی و مربوط به آمریکا و رزیم صهیونیستی خواند و به تبیین تعارض اسلام با اینگونه رفتارها پرداخت .

وی همچنین با اشاره به شاخصه های عقلانی وعرفانی مکتب اهل البیت ،تعقل ،عشق و اجتهاد را سه رکن اساسی در تفکر شیعی خواند و برپایبندی شیعیان وایرانیان بر پیروی از سنت نبوی و وحدت اسلامی با سایر مذاهب تاکید کرد.

در این دیدار که دو تن از معاونین این دانشگاه نیز حضور داشتند کمارالدین هدایت ضمن تقبیح تهدیدهای اسرائیل بر علیه جمهوری اسلامی ایران ، تشییع را مکتبی عقلانی و معتدل دانست که به کمک اندیشمندان ومتفکرین بزرگ ایرانی توانسته است خدمات بسیاری را به فرهنگ وتمدن اسلامی ارائه کرده و برای متفکرین و نخبگان جهان اسلام نیز جذابیت بسیاری داشته باشد.

رئیس دانشگاه اسلامی شریف هدایت الله همچنین با اشاره به ظرفیت های علمی دانشگاه تحت مدیریتش به عنوان بزرگترین دانشگاه اسلامی اندونزی خاطر نشان ساخت ؛ به دلیل تاکید اسلام بر علم و جدایی ناپذیر بودن علم ودین در نگاه اسلام وقرآن کریم ، دانشگاه اسلامی شریف هدایت الله علاوه بر رشته های مربوط به علوم اسلامی در سایر رشته ها از جمله رشته های فنی و پزشکی نیز فعالیت داشته و ضمن پرهیز از افراطی گری مذهبی بر خط اعتدال و عقلانیت تاکید کرد.

وی در بخش دیگر از سخنانش رفتار غرب با جهان اسلام را ناعادلانه دانست و از دخالت های خارجی در تشدید ناآرامی ها در منطقه پاپوآ ابراز نگرانی کرد.

همچنین رئیس دانشگاه اسلامی شریف هدایت الله جاکارتا ضمن استقبال از پیشنهاد همکاری مشترک در برپایی سمینار بین المللی بررسی نقش ایرانیان در تمدن اسلامی ،که قرار است همزمان با سفر وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی به اندونزی در اسفند ماه سالجاری برگزار شود ، خواستار توسعه همکاریهای دانشگاهی و افزایش سهمیه بورسیه های تحصیلی جمهوری اسلامی ایران به دانشجویان این دانشگاه جهت ادامه تحصیل در مراکز دانشگاهی کشورمان شد.