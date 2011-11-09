اتمام طراحی فاز اول سایت دامپروری در منطقه آزاد ارس

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف داداش زاده اظهار داشت: سایت دامپروری منطقه آزاد ارس به مساحت 50 هکتار واقع در ضلع غربی این منطقه و در محدوده جلفای آن طراحی می شود.

داداش زاده گفت: در این طرح کاربری های مختلف از جمله قرنطینه، مجتمع انبارها، تعمیرگاه ماشین‌آلات، پست و کلینیک دامپزشکی، رستوران و خدمات رفاهی، دفاتر فنی دامپروری، باسکول، مرکز جمع‌آوری شیر، داروخانه دامپزشکی، عمل‌آوری و بسته‌بندی کود پیش بینی شده است.

به گفته وی، طراحی سایت دامپروری منطقه آزاد ارس به منظور دستیابی به اهدافی همچون افزایش بهره وری بخش دامپروری، فراهم نمودن فضای کسب و کار جهت تولید کنندگان مواد پروتئینی، تجمیع دامداران محدوده جهت ارائه آسانتر خدمات و به تبع آن صرفه جویی ملی در هزینه های ایجاد شبکه های برق، آب و گاز جهت ارائه خدمات، پیشگیری از شیوع بیماری های مشترک بین انسان و دام شروع شده و طراحی فاز اول آن با اتکا به دانش کارشناسان سازمان باتمام رسید.

سرپرست مدیریت تحقیق و توسعه سازمان منطقه آزاد ارس تصریح کرد: اولین جلسه بررسی مطالعات صورت گرفته در فاز اول طراحی و اخذ نظرات اصلاحی با حضور معاونان ، مدیران و کارشناسان صاحب نظر حوزه مطالعات سازمان و مدیران ارشد جهادکشاورزی و دامپزشکی شهرستان در سالن کنفرانس حوزه مدیریت عامل سازمان برگزار گردید.

داداش زاده تصریح کرد: در این طرح که به منظور دستیابی به اهداف اشاره شده در حال طراحی است مهمترین بحث ساماندهی وضع موجود دامداران و فرهنگ سازی جهت تغییر شیوه های تولید از سنتی به صنعتی در راستای افزایش بهره وری می باشد .

وی افزود: این طرح توسط کارشناسان سازمان و با محوریت کارشناسان مدیریت تحقیق و توسعه در حال طراحی است و به اعتقاد بنده گام بلندی در راستای استفاده از توانمندی های کارشناسان جوان سازمان به منظور کاهش هزینه های مطالعاتی، حداقل نمودن زمان اجرا و مهمتر از همه تحقق اهداف تعیین شده در سال جهاد اقتصادی محسوب می شود.