57 دستگاه اتوبوس مسافربری آذربایجان غربی نوسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد برقی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران ارتقا سطح کیفی خدمات در بخش حمل و نقل جاده ای مسافر را از اولویت های اساسی اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی عنوان کرد و افزود: در این راستا 57 دستگاه اتوبوس مسافربری با افزایش چهار درصدی نسبت به سال گذشته نوسازی شدند.

وی از اختصاص 60 درصد از ناوگان مسافربری آذربایجان غربی به اتوبوس های ویژه خبر داد و بیان داشت: هم اکنون یک هزار دستگاه از سه هزار و 775 ناوگان در حال فعالیت اختصاص به اتوبوس های ویژه دارد.

رئیس اداره مسافر اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تاکنون شش میلیون و 761 هزار نفر مسافر در مسیرهای درون استانی و دو میلیون و 88 هزار مسافر در مسیرهای برون استانی جابجا شده اند.

برقی افزود: همچنین میزان تردد اتوبوسهای مسافربری از مرزهای استان 34 هزار دستگاه با افزایش 1.7 درصدی، تردد خودروهای سواری بیش از 13 هزار دستگاه با افزایش 43.1 درصدی و کامیون ترانزیت نیز 42 هزار و 971 دستگاه با افزایش 5.7 درصدی بوده است.