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۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۴۰

ان تی وی آلمان:

مذاکره تنها راه حل موضوع هسته ای ایران است

مذاکره تنها راه حل موضوع هسته ای ایران است

یک رسانه آلمانی با تاکید بر اینکه مذاکره تنها راه حل مناقشات اتمی غرب با ایران است نوشت که هرگونه اقدام نظامی رژیم صهیونیستی علیه تهران پیامدهای غیرقابل پیش بینی به بار خواهد آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "ان تی وی" آلمان در بخشی از یک تحلیل به قلم "منفرد بلسکینگ" با طرح این پرسش که مناقشات اتمی غرب با ایران چگونه قابل حل است اظهار داشت: هر گونه اقدام نظامی اسرائیل علیه تاسیسات هسته ای ایران با پاسخ جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد و پیامدهای غیر قابل پیش بینی را به همراه خواهد داشت.

رئیس سابق سازمان امنیتی موساد نیز گزینه نظامی علیه تهران را یک ایده احمقانه ارزیابی کرده است. در این میان فرانسه و روسیه که تکنولوژی هسته ای غیر نظامی به این کشور تحویل می داده و همچنین آلمان گزینه نظامی علیه ایران را رد می کنند.

وی در ادامه مذاکره را تنها راه حل مناقشات اتمی غرب با ایران ارزیابی کرد.
 

کد مطلب 1455879

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