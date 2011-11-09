ارائه 1200میلیارد ریال تسهیلات به فعالان اقتصادی استان اصفهان

مرادعلی نیکوپناه صبح چهارشنبه در نشست خبری از اهداف متعالی بانک مهر اقتصاد در استان اصفهان را حرکت در راستای اعتلای اقتصادی استان و تحقق جهاد اقتصادی عنوان کرد و افزود: از ابتدای امسال تاکنون بالغ بر121میلیارد تومان تنها به فعالان اقتصادی استان اصفهان تسهیلات ارائه شده که این موضوع در واقع جدای از تسهیلاتی است که کارمندان، کارگران دریافت کرده‌اند.



وی تصریح کرد: درصدد هستیم منابعی که در این استان ذخیره و جمع آوری می‌ شودد برای اعتلای صنعتی و اقتصادی خود استان به مصرف برسانیم.

مدیرکل موسسه مالی و اعتباری مهر سرپرستی استان اصفهان با بیان اینکه موسسه مالی و اعتباری مهر(موسسه قرض‌الحسنه بسیجیان سابق) برای رشد اقتصادی جامعه و ارتقای سطح رفاه اجتماعی آحاد ملت به ویژه بسیجیان در23آذرماه1372 با سرمایه‌ای به ارزش 10 میلیون ریال هدیه ارزشمند رهبر معظم انقلاب آغاز به کار کرده، گفت: این موسسه با توجه به نیاز کشور به تحول در زمینه سیستم بانکداری سنتی، ارائه خدمات بانکداری به صورت الکترونیکی را محور نظام فعالیت خود قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه سرمایه این موسسه در دو مرحله با مبالغ 150میلیارد تومان و 400میلیارد تومان در سال گذشته افزایش یافته است، اظهار داشت: تبدیل وضعیت این موسسه به بانک در سال 1388 در شورای پول و اعتبار مطرح گردید و در سال 89 موافقت بانک مرکزی را در جهت این تغییر با نام بانک مهر اقتصاد دریافت کرد.

نیکوپناه با تاکید بر اینکه در حال حاضر بسترهای لازم برای این تغییر وضعیت صورت گرفته است، گفت: پس از اخذ مجوز اولیه که تا پایان سال جاری محقق خواهد شد، پذیره نویسی عام سهام بانک نیز شروع خواهد شد.

وی اظهار داشت: موسسه مالی و اعتباری مهر نخستین، موسسه مالی و پولی در کشور در زمینه ارائه سرویس‌های بانکداری مدرن، چون اینترنت بانک، موبایل بانک، ATM، تلفن بانک، خدمات POS، کارت هوشمند ارائه سیستم‌های ONLINE بانکی و پولی است که با شبکه شعبی یک پارچه به صورت آن لاین سرویس دهی می‌کند.

کسب رتبه پنجم نظام بانکی کشور از نظر جذب منابع

مدیرکل موسسه مالی و اعتباری مهر اظهار داشت: موسسه مالی و اعتباری استان اصفهان با وجود تنها 50 شعبه بعد از چهار بانک دولتی و بزرگ استان بالاترین حجم منابع بانکی را در اختیار دارد و در این زمینه از سایر بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری استان پیشتاز است.

مرادعلی نیکوپناه در رابطه با جذب منابع سرگردان و هدایت این منابع در راستای افزایش بستر اشتغال و پردازش کارشناسی صحیح منابع بیان داشت: در این زمینه موفق شدیم 20درصد رشد منابع داشته باشیم.

نیکوپناه در ادامه چشم انداز این موسسه را در اسناد راهبردی بانک مهر اقتصاد در افق سال 1395دستیابی به بانکی پیشرو در ارائه خدمات و محصولات نوین بانکی با رعایت اصول بانکداری اسلامی عنوان کرد و افزود: انتخاب موسسه به عنوان برند برتر استان از بین 240 برند شناخته شده و کسب رتبه ششم در این خصوص، معرفی موسسه به عنوان بازاریاب برتر استان، اخذ گواهی ایزو 9001 و 2008 در بحث مدیریت کیفیت و تمدید دوسال پی در پی آن و همچنین دریافت لوح تقدیر از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از رئیس سازمان انرژی اتمی کشور از افتخارات و عناوین کسب شده این موسسه در نظام بانکی کشور است.



وی همچنین با بیان اینکه این موسسه ارائه تسهیلات ضامن معتبر را مد نظر قرار دارد، یادآور شد: ما امانت دار مردم هستیم و منابعی که در دست داریم 100 درصد مردمی است بنابراین برای بازپرداخت تسهیلاتی که ارائه می‌کنیم باید دقت نظر زیادی داشته باشیم.



مدیرکل موسسه مالی و اعتباری مهر استان اصفهان افزود: برای تسهیلات تا سقف پنج میلیون تومان فقط یک ضامن معتبر مورد نیاز است و وام‌های تا سقف 10میلیون تومان، دو ضامن ترجیحاً یک کارمند پیش بینی شده است.

وی اضافه کرد: در ارائه تسهیلات نباید اصرار بر وجود ضامن کارمند باشد زیرا در حال حاضر ما کارمندهایی داریم که ماهانه حقوق اداره کار دریافت می‌کنند و توان بازپرداخت اقساط را ندارند اما کسبه ما با مشاغل آزاد به راحتی قادر به پرداخت اقساط هستند بنابراین آنچه برای ما اهمیت دارد، وجود یک ضامن معتبر است.



ارائه خدمات بانکی با رعایت اصول بانکداری اسلامی چشم انداز 1395بانک مهر اقتصاد



نیکوپناه با تاکید رعایت اصول بانکداری اسلامی در شبکه بانکی موسسه مالی و اعتباری مهر استان اصفهان به ویژه در بخش ارائه تسهیلات بیان داشت: از اقدامات خوبی که در این راستا انجام شده، تشکیل کمیته فقهی است.

وی اظهار داشت: تمامی قراردادها و طرح‌ها مالی و اعتباری در این کمیته که متشکل از چند خبره اقتصادی در زمینه بانکداری، کار گروه بانک مرکزی و جمعی از نمایندگان ولی فقیه است، بررسی می‌شود و پس از تائید شرعی این کمیته امکان اجرایی پیدا می‌کند.

وی آموزش‌های حین خدمت برای کارکنان و مدیران بانک‌ها را اجتناب ناپذیر دانست و ادامه داد: در سال جاری به تمامی مدیران و مسئولان اعتبارات شعب را که به طور مستقیم درگیر با ارائه تسهیلات هستند به مدت یک هفته زیر نظر اساتید برجسته آموزشهای بانکداری اسلامی ارائه گردید.

مدیرکل موسسه مالی و اعتباری مهر استان اصفهان همچنین با اشاره به برگزاری دو همایش بانکداری اسلامی در سال گذشته افزود: بازرسانی در مجموعه بانکی این موسسه فعال هستند که مکلفند رعایت مسائل شرعی برخورد با خاطیان را در اولویت قرار دهند.