۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۵۸

پسر عموی رئیس جمهور سوریه:

سناریوی مصر در سوریه تکرار نمی شود/ ارتش بشار اسد را کنار نمی زند

پسرعموی رئیس جمهور سوریه در گفتگو با یک روزنامه عربی اظهار داشت: ارتش سوریه به علت نبود جریان مخالف آگاه به برکناری بشار اسد اقدام نمی کند و سناریوی مصر و تونس هرگز در این کشور تکرار نمی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "ریبال رفعت اسد" پسرعموی رئیس جمهور سوریه در گفتگو با روزنامه الخبر الجزایر اظهار داشت: افسران ارتش هرگز تصمیم  کنار زدن بشار اسد از قدرت را نمی گیرند چون مخالفان سوری آگاهانه عمل نمی کنند و یکپارچگی لازم را نیز ندارند.

وی افزود: ارتش سوریه نیم میلیون نفر نیرو دارد و ارتشی منظم است که با ارتش لیبی متفاوت است.

وی که پدرش (رفعت اسد) از مخالفان نظام دمشق محسوب می شود در ادامه افزود: نظام اسد به جهان نشان داد که چه اقداماتی می تواند برای بقا در قدرت انجام دهد.

پسرعموی اسد در ادامه افزود: این مسئله غیر عقلانی است که مخالفان سوری در حالی که مردم ماههاست جان خود را از دست می دهند به دشنام دادن و حمله به یکدیگر بپردازند.

وی با رد دخالت نظامی بیگانه در سوریه مشابه آنچه در لیبی رخ داد، اظهار داشت: اوضاع سوریه و لیبی با هم متفاوت است، سوریه دارای همپیمانهایی در ایران، عراق و لبنان است.

