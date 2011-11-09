راهکارهایی برای رسیدن به توسعه اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، یک متخصص فقه و اقتصاد به بررسی پدیده فقه و راهبرد توسعه و پیشرفت از نگاه اسلامی و غیراسلامی پرداخت و گفت که فقر یکی از مشکلات جوامع انسانی است و با از بین بردن آن میتوان به توسعه و پیشرفت دست یافت.
حجتالاسلام سیدحسن میرمعزی، متخصص فقه و اقتصاد در سومین جلسه از سلسله نشستهای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت با بیان اینکه الگوی پیشرفت به مجموعه نظاممندی از قوانین و راهبردها اطلاق میشود، اظهارداشت: الگوی پیشرفت در ساختاری منطقی به ترمیم وضعیت مطلوب، تحلیل و آسیبشناسی وضعیت موجود و ارایه راهبردهای تغییر وضعیت موجود جامعه میپردازد.
وی عنوان کرد: در صورتی که این الگو مبتنی برمبنای اسلامی از قبیل معرفتشناسی، انسانشناسی، هستیشناسی، جامعه شناسی، فرجامشناسی و در چارچوب اخلاق و حقوق اسلامی باشد، الگوی پیشرفت اسلامی میشود.
این متخصص فقه و اقتصاد افزود: در الگوی اسلامی با اصول و مولفههایی در چارچوب اخلاق و حقوق اسلامی وضعیت مطلوب را ترسیم و وضع موجود را آسیبشناسی میکنیم بعد با توجه به ارایه راهبردها وضع موجود را به سمت وضعیت مطلوب هدایت میکنیم.
میرمعزی با تاکید بر اینکه از بین بردن فقر یکی از عواملی است که میتواند به ما در راه رسیدن به پیشرفت و توسعه اسلامی کمک کند، اظهار داشت: فقر یکی از مشکلات جوامع انسانی است و فقط مخصوص جامعه ما نیست بلکه یک پدیده مشترک است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: علل فقر را می توان به دو دسته تقسیم کرد، یکی از آن علل مادی و دیگری علل مجرد است. اما باید توجه داشته باشیم که اگر برای مداوای فقر فقط به علل مادی فکر کنیم قطعا کارساز نخواهد بود البته ممکن است با یک سری از سیاست ها در مقطع کوتاهی بتوانیم فقر را کاهش دهیم اما اگر بخواهیم آن را ریشه کن کنیم امکان پذیر نیست.
میرمعزی گفت: یکی از عواملی که باعث ایجاد فقر می شود اشاعه گناه و بی ایمانی در جامه است به طوری که اگر طرحی با تحقق تقوا و ایمان در جامعه منافات داشته باشد خلاف توسعه اسلامی است و این راهبرد ما را از رسیدن به هدفمان که همان دست یابی به توسعه و پیشرفت است باز می دارد.
این متخصص فقه و اقتصاد عنوان کرد: باید توجه داشته باشیم که مبانی جامعه شناسی و معرفت شناسی را دقیق بیاموزیم تا بر اساس آن الگوی اسلامی پیشرفت را به خوبی ارایه دهیم، یعنی وضعیت مطلوب را ترسیم کنیم و بعد از آن وضع موجود را آسیب شناسی کنیم تا اینکه در نهایت بتوانیم وضعیت موجود را به سمت مطلوب سوق دهیم.
وی ادامه داد: یکی از علل توسعه در روایات ما ایمان است که در صورت تثبیت ایمان در جامعه، به یکی از علل و لوازم توسعه دست یافتهایم که در کنار علم و امکانات، موجب پیشرفت جامعه میشود.
این متخصص فقه و اقتصاد در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به دو بحث هستیشناسی و جامعهشناسی اسلامی بیان کرد: در بحث هستیشناسی باید گفت که از دیدگاه اسلام، جهان هستی هدفدار بوده و بیهوده آفریده نشده است و به سوی خداوند حرکت میکند. آسمان و زمین نیز برای انسان و تامین نیازهای او آفریده شدهاند.
وی افزود: پس می توان گفت جهان هستی گنجینههای غیبی دارد که با حواس ظاهری ما قابل درک نیست و تنها خداوند متعال بر این عالم آگاهی دارد و کلید گنجینههای غیبی تنها در دستان اوست.
میرمعزی اظهارداشت: همه اشیای مادی از جمله منابع این جهان که به صورت مقدر و محدود آفریده شدهاند در جهان غیب از وجود مجرد ثابت و نامحدود بهرهمند خواهند شد و خداوند متعال این وجودهای مجرد را به صورت مادی و محدود به جهان طبیعت نازل فرموده است. بر این اساس منابع جهان طبیعت محدود، ولی قابل افزایش هستند؛ خداوند میتواند از گنجینههای غیب خود بر این منابع افزوده یا درهای خزانههای خیرات خویش را ببندد.
میرمعزی گفت: باز شدن درهای خزینههای غیب خداوند به اسبابی از قبیل توبه و استغفار از گناهان، نصرت دین خدا و جهاد در راه خدا، همچنین برقراری عدالت و گسترش تقوا در جامعه بستگی دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش ایمان و اعتقاد مردم در یک جامعه بر افزایش نعمت و گشایش درهای ربوبی اثر داشته به طوری که میتوان گفت اگر ایمان در جامعهای تثبیت شود یکی از علل و لوازم توسعهی آنها فراهم خواهد شد و ایمان در کنار علم و امکانات به گسترش و توسعه جامعه کمک می کند.
