9 میلیارد ریال برای ساخت تصفیه خانه فاضلاب تالش سرمایه گذاری می شود

مجید عباسیان امین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تصفیه خانه مرکزی فاضلاب صنعتی شهرک صنعتی تالش از مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به گیلان با 65 درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

وی اظهارداشت: در سفر دور دوم هیئت دولت به استان احداث تصفیه خانه مرکزی فاضلاب صنعتی شهرک صنعتی تالش مصوب شد که مطابق مصوبه مطالعه، طراحی و اجرای این پروژه در سال 89 انجام شد.

مدیرعامل شهرکهای صنعتی گیلان گفت: این تصفیه خانه جزو طرح های ملی و استانی بوده و برای اجرای آن افزون بر 9 میلیارد ریال هزینه برآورد شده است.

وی افزود: تصفیه خانه فاضلاب صنعتی این شهرک درمدول اول با ظرفیت 150 متر مکعب در روز معادل جمعیت سه هزار نفر و با فرآیند تلفیقی بی هوازی و هوازی احداث می­ شود.



عباسیان امین تصریح کرد: با بهره برداری از این تصفیه خانه واحدهای صنعتی فعال دراین شهرک بعد از انجام پیش تصفیه فاضلاب صنعتی می توانند فاضلاب واحد صنعتی خود را به سیستم تصفیه خانه مرکزی هدایت کند.

وی تاکید کرد: در حال حاضرشش تصفیه خانه در سطح شهرک های صنعتی لاهیجان، لوشان، سیاهکل، انزلی، صومعه سرا و شفت در حال بهره برداری است که با اتمام تصفیه خانه شهرک صنعتی تالش تعداد آن به هفت تصفیه خانه افزایش می یابد.

مدیرعامل شهرکهای صنعتی گیلان گفت: همچنین هشت تصفیه خانه دیگرنیز در شهرک ها و نواحی صنعتی رودسر، لنگرود، نقره ده آستانه، مارلیک، کوچیچال فومن، پرکاپشت آستانه، اطاقورلنگرود و سکام رضوانشهر در دست مطالعه است.



وی یادآور شد: شهرک صنعتی تالش 20 هکتار وسعت دارد و تعداد 41 واحد صنعتی با اشتغال 482 نفر در زمینه های صنایع غذایی، شیمیایی، فلزی و سلولزی در این شهرک صنعتی فعال هستند.