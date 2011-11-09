مازندران از نبود فرهنگستان زبان رنج می برد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی صبح چهارشنبه در جشن روز ملی مازندران در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ساری افزود: فرهنگ علوی و شیعی بیش از نیم قرن در استان نهادینه شده است.

وی اظهار داشت: متاسفانه بی مهریها و جفای بسیاری نسبت به فرهنگ مازندران صورت گرفته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به اینکه با گذشت سالیان متمادی از تشکیل حکومت علویان، هنوز مازندران از نبود دائره المعارف بی بهره است، تصریح کرد: با گذشت سی و دو سال از انقلاب اسلامی، مازندران موزه تشیع ندارد.

ابراهیمی با بیان اینکه مازنیها باید توجه بیشتری به هویت و فرهنگ خود داشته باشند، یادآور شد: نقش مشاهیر، رجال، علما و نخبگان فرهنگی استان در تبیین زبان مازنی برای همگان ضروری و اثرگذار است.

ابراهیمی با بیان اینکه دانشگاهها و دانشگاهیان نقش مهمی در شناساندن زبان مازنی بین ملل متفاوت هستند، افزود: برنامه های معرفی روز مازندران باید در شهرها، روستاها و نقاط مختلف استان برگزار شود.

وی اظهار داشت: مازندران دارای قدمتی دیرینه بوده و این جایگاه ولایی باید برای آحاد جامعه تبیین و معرفی شود.

به گزارش مهر، در این مراسم با اجرای آیین های سنتی و توزیع غذاهایی محلی نظیر آش، روز مازندران گرامی داشته شد.

14 آبان در تقویم رسمی کشور به روز مازندران نامگذاری شده است.