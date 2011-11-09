213 تشکل کارگری و کارفرمایی در استان مرکزی فعال است

ناصر شیخی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تشکل های کارگری و کارفرمایی استان مرکزی با هدف توسعه و ترویج سه جانبه گرایی (کارگر،کارفرما، دولت ) و حفظ حقوق،منافع مشروع و قانونی، بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه می باشد در واحد های تولیدی تشکیل شده است.

وی ادامه داد: با تشکیل این تشکل ها بسیاری از موانع و مشکلات کارگری و کارفرمایی مرتفع و بستر پیشرفت و آسان سازی کارها در سطح واحدها کارگری را فراهم کرده اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی یادآور شد: تعداد تشکل های کارگری و کارفرمایی استان در مقایسه با سالهای گذشته از رشد 100 درصدی برخوردار بوده که بیانگر بعلت نگاه مثبت دولت نسبت به تشکلهای کارگری و کارفرمایی است.