  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۸:۲۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

بخشودگی پرداخت حق بیمه کارفرمایان به مدت پنج سال

بخشودگی پرداخت حق بیمه کارفرمایان به مدت پنج سال

مدیرکل درآمد حق بیمه صندوق تامین اجتماعی گفت: با تامین اعتبار مورد نیاز آیین نامه اجرایی بند "و" ماده 80 برنامه پنجم توسعه، کارفرمایان برای پنج سال از بخشودگی در پرداخت حق بیمه برخوردار می‌شوند.

محمد حسین زدا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با تصویب هیئت دولت و تامین اعتبار آئین نامه اجرایی بند "و" ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه ، صندوق تامین اجتماعی دستورالعمل اجرای این ماده را به استانهای سراسر کشور ابلاغ کرد.

وی تاکید کرد: به موجب این آیین نامه تمامی کارفرمایانی که تا سال 90  از بخشودگی حق بیمه سهم کارفرمایان استفاده نکرده باشند می توانند تا 5 سال از این بخشودگی بهره مند شوند.

مدیرکل درآمد حق بیمه صندوق تامین اجتماعی گفت:براساس آمارهای بدست آمده در اسفند ماه سال گذشته 450 هزار نفر در 112 کارگاه از بخشودگی و تخفیف پلکانی حق‌بیمه سهم کارفرمایان برخوردار شدند.

زدا در مورد اعتبار اجرای این آئین نامه نیز افزود: 30 تا 50 میلیارد تومان اعتبار ماهانه مورد نیاز اجرای بند و ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه است.

به گفته وی، با ابلاغ به شعبات تامین اجتماعی سراسر کشور از روز شنبه نرم افزار اجرای این آیین نامه آماده اجراست.

کد مطلب 1455922

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها