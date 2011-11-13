بخشودگی پرداخت حق بیمه کارفرمایان به مدت پنج سال

محمد حسین زدا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با تصویب هیئت دولت و تامین اعتبار آئین نامه اجرایی بند "و" ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه ، صندوق تامین اجتماعی دستورالعمل اجرای این ماده را به استانهای سراسر کشور ابلاغ کرد.

وی تاکید کرد: به موجب این آیین نامه تمامی کارفرمایانی که تا سال 90 از بخشودگی حق بیمه سهم کارفرمایان استفاده نکرده باشند می توانند تا 5 سال از این بخشودگی بهره مند شوند.

مدیرکل درآمد حق بیمه صندوق تامین اجتماعی گفت:براساس آمارهای بدست آمده در اسفند ماه سال گذشته 450 هزار نفر در 112 کارگاه از بخشودگی و تخفیف پلکانی حق‌بیمه سهم کارفرمایان برخوردار شدند.

زدا در مورد اعتبار اجرای این آئین نامه نیز افزود: 30 تا 50 میلیارد تومان اعتبار ماهانه مورد نیاز اجرای بند و ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه است.

به گفته وی، با ابلاغ به شعبات تامین اجتماعی سراسر کشور از روز شنبه نرم افزار اجرای این آیین نامه آماده اجراست.