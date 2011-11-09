۱۸ آبان ۱۳۹۰، ۱۲:۲۸

70 هزار خانوار لرستانی تحت پوشش کمیته امداد واکسیناسیون فرهنگی می شوند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان گفت: در آینده نزدیک 70 هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد این استان واکسیناسیون فرهنگی می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلام رضا متقی در جلسه کارگروه تخصصی طرح نظام جامع آموزشی تربیتی خانواده با اشاره به اهداف اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) اظهار داشت: شناسایی نقاط قوت درونی خانواده های تحت حمایت در راستای سوق دادن آنها به سمت خودکفایی و توانمندی از جمله اهداف این نهاد حمایتی است.

وی ضمن مثبت ارزیابی کردن طرح نظام جامع آموزش خانواده اظهار امیدواری کرد که در آینده ای نزدیک تمام 70 هزار خانواده تحت حمایت امداد استان لرستان واکسیناسیون فرهنگی شود.

محسن رضا منظمی جامعه شناس و استاد دانشگاههای استان لرستان نیز در ادامه این جلسه بیان داشت: در راستای دور کردن خانواده ها از تهدیدهای بیرونی و سوق دادن آنها به سمت توانمندی باید تمام آسیبهای اجتماعی خانواده های تحت حمایت در استان به خوبی مدنظر قرار گرفته و عوامل اجرایی و مشاوران امداد طرح نظام جامع آموزشی تربیتی خانواده برای رفع آنها همت بیشتری داشته باشند.

