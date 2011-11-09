نمایشگاه گیاهان دارویی در همدان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه در راستای شعار سازمان جهانی بهداشت مبنی بر خودداری از مصرف خودسرانه داروها به خصوص آنتی بیوتیک ها و جلوگیری از مقاومت دارویی در همدان برگزار شده است.

نمایشگاه تخصصی گیاهان دارویی توسط مرکز بهداشت همدان به مدت پنج روز و برای آشنایی هر چه بیشتر مردم همدان با گونه های متنوع گیاهان دارویی و خواص آنها برگزار شده است.

در این نمایشگاه بیش از 100 گونه گیاهی در قالب تصاویر رنگی و توضیحات گیاه شناسی، خواص دارویی و مضرات آن و نمونه های زنده این گونه ها عرضه شده است.

در این نمایشگاه بازدیدکنندگان ضمن بازدید از نمایشگاه با بهره گیری از علوم کارشناسان دارویی مستقر در این نمایشگاه، مشاوره هایی را دریافت می کنند.