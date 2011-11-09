عملیات اجرایی فاز اول گازرسانی شهر بندرعباس آغاز می شود

نصیرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر آغاز عملیات کلنگ زنی فاز اول طرح شبکه گازرسانی به محلات شهر بندرعباس عنوان کرد: روز دوشنبه با حضور مسئولان استانی و نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس عملیات اجرایی طرح گاز رسانی به محلات شهر بندرعباس آغاز خواهد شد.

وی اظهارداشت: اولین فاز گاز رسانی شهر بندرعباس در منطفه گلشهر جنوبی طبق برنامه هماهنگ شده با اعتباری بالغ بر 18 میلیارد ریال آغاز خواهد شد.

نصیرپور عنوان کرد: شرکت صادق کار پس از برگزاری مناقصه به عنوان پیمانکار پروژه معرفی شده که در مدت زمان 330 روز این پروژه به اتمام خواهد رسید.

وی با بیان اینکه تمهیدات لازم برای به نصف رساندن مدت زمان اجرای پروژه دیده شده، اظهارداشت: سعی خواهد شد در دو شیف کاری عملیات این پروژه انجام شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان هرمزگان با بیان اینکه نقشه جامع شهر بندرعباس به 14 منطقه تقسیم شده است، تصریح کرد: عملیات گاز رسانی به تمامی نقاط شهر بندرعباس در 14 فاز اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه استاندارد فنی اجرای طرح گازرسانی در محلات نیازمند داشتن کوچه های استاندارد برای امدادرسانی و خدمات شهری است، عنوان کرد: فازهای بعدی گازرسانی در بافتهای جدید شهر بندرعباس انجام خواهد شد و امیدواریم سایر بافتهای فرسوده هم به مرور زمان توسط مسئولان و مدیران دستگاه های اجرایی به استاندارد لازم جهت اجرای پروژه برسند.

نصیرپور همچنین با دعوت از مردم شهر بندرعباس برای شرکت در مراسم کلنگ زنی این پروژه اضافه کرد: به دلیل همزمانی با عید سعید فرخنده غدیر مراسم مولود خوانی و سایر برنامه های شاد برگزار خواهد شد.