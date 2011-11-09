عمل به قرآن راهکار مقابله با توطئه دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش بزرگ قرآن کریم با تمجید از فعالیتهایی که تاکنون در عرصه اشاعه قرآن کریم انجام شده، اظهار کرد: مطمئنا اعلام اینکه باید 12 میلیون نفر حافظ قرآن داشته باشیم نشانه این است که این توان و ظرفیت در جامعه دیده شده است.

وی ادامه داد: گام بعدی این است که بیش از 70 میلیون نفر حافظ از نیم جزء تا کل قرآن داشته باشیم. مطمئن هستم مردم ما در این عرصه افتخار جدیدی خواهند ساخت.



استاندار خوزستان با تاکید بر پیشرفت نشر آموزش قرآن کریم در جامعه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: پیش از انقلاب برگزاری کلاسهای فراگیری قرآن در خانه ها و به ندرت در مساجد انجام میشد. طاغوت علاقه ای به ترویج قرآن نداشت و چه بسا می دانست که با این کار بساطش در هم پیچیده خواهد شد. در نهایت همین نشستهای قرآنی بود که باعث حرکت و حضور مردم در انقلاب بود.



حجازی اضافه کرد: در دوران دفاع مقدس نیز همه رزمندگان ما یک قرآن در جیب داشتند. انس با قرآن و آشنایی با مفاهیم آن مسیر را برای آنها تا شهادت باز کرد.



وی با اشاره به کسب رتبه اول ترویج قرآن کریم از سوی آموزش و پرورش خوزستان در سالهای 84 تا 90 در کشور، نقش این نهاد را در تربیت نیروی انسانی با انس به قرآن مهم ارزیابی و عنوان کرد: در این راستا در توافق با وزیر آموزش و پرورش تعداد دو هزار و 500 مربی قرآن برای آموزش روخوانی، روان خوانی و مفاهیم آن فعال کردیم. این کار با این هدف به انجام رسید که در استان هیچ فرزندی نباشد که از دوره ابتدایی بدون فراگیری قرآن به دوره راهنمایی ورود کند. این موضوع برای یک جامعه اسلامی لازم و مهم است.



استاندار خوزستان همچنین از ایجاد شورای قرآنی استان بلافاصله بعد از ابلاغ آن خبر داد و تصمیمات این شورا را در شش ماهی که از ایجاد آن می گذرد مفید ارزیابی کرد و گفت: در اعتبارات فرهنگی استان یک میلیارد تومان اختصاصا در اختیار شورای قرآنی قرار دارد که با نظر شورا در راستای فعالیتهای قرآنی در استان هزینه می شود. بر همین اساس امیدواریم امسال سال جهش در پرورش نبوغ و بروز استعدادهای قرآنی استان باشد.



حجازی وحدت مسلمین جهان را تنها با قرآن تحقق یافتنی دانست و در پایان تصریح کرد: جهاد با استکبار، صهیونیسم و همه دشمنانی که با اسلام و انقلاب در ستیزند تنها در سایه قرآن میسر است و اگر این دشمنان تاکنون به اهدافشان نرسیده اند و شکست خورده اند به دلیل حضور قرآن در قلوب مردم ما بوده است. اگر بخواهیم این دشمنان را شکست دهیم باید در ترویج قرآن تلاش کنیم و برنامه های قرآنی در اشکال مختلف می تواند بهترین محافظ انقلاب اسلامی باشد.